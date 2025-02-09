Зеленский озвучил четкое условие для переговоров с Путиным
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Зеленский озвучил четкое условие для переговоров с Путиным

Зеленский
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Источник:  online.ua

Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, если будет знать, что США и Европа "не бросят" Украину.

Главные тезисы

  • Президент Украины не соглашается на заморозку линии фронта без четких перспектив завершения войны.
  • Зеленский отмечает важность гарантий безопасности для достижения устойчивого мира.

Зеленский описал свой подход

Будь у меня понимание, что Америка и Европа нас не бросят, они будут нас поддерживать и дадут нам гарантии безопасности, то я был бы готов к любому формату переговоров.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Журналисты поинтересовались у украинского лидера, согласился ли бы он на заморозку боевых действий по нынешней линии столкновения, если бы у Украины была гарантия безопасности, Зеленский ответил: "Смотря какие".

Глава государства подчеркнул, что не хотел бы замораживать линию фронта, потому что "пострадает несколько наших городов, перерезанных сегодня этой контактной линией".

Но если есть такие перспективы, мы понимаем, как дальше будет развиваться окончание войны, что мы реальной дипломатией можем прийти к справедливому устойчивому миру для Украины, для украинцев, то надо понимать, что такое гарантии безопасности.

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