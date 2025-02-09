Зеленский озвучил четкое условие для переговоров с Путиным

Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, если будет знать, что США и Европа "не бросят" Украину.

Зеленский описал свой подход

Будь у меня понимание, что Америка и Европа нас не бросят, они будут нас поддерживать и дадут нам гарантии безопасности, то я был бы готов к любому формату переговоров. Владимир Зеленский Президент Украины

Журналисты поинтересовались у украинского лидера, согласился ли бы он на заморозку боевых действий по нынешней линии столкновения, если бы у Украины была гарантия безопасности, Зеленский ответил: "Смотря какие".

Глава государства подчеркнул, что не хотел бы замораживать линию фронта, потому что "пострадает несколько наших городов, перерезанных сегодня этой контактной линией".