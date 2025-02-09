Зеленський озвучив чітку умову для переговорів з Путіним
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Політика
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Зеленський озвучив чітку умову для переговорів з Путіним

Зеленський
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Джерело:  online.ua

Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що готовий до перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним, якщо знатиме напевне, що США та Європа "не кинуть" Україну.

Головні тези:

  • Президент України не погоджується на замороження лінії фронту без чітких перспектив завершення війни.
  • Зеленський наголошує на важливості гарантій безпеки для досягнення сталого миру.

Зеленський описав свій підхід

Якби у мене було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуть, вони будуть нас підтримувати і дадуть нам гарантії безпеки, то я був би готовий до будь-якого формату переговорів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Журналісти поцікавилися в українського лідера, чи погодився б він на замороження бойових дій по нинішній лінії зіткнення, якби Україна мала гарантії безпеки, Зеленський відповів: "Дивлячись які".

Глава держави наголосив, що не хотів би заморожувати лінію фронту, бо "постраждає кілька наших міст, які перерізані сьогодні цією контактною лінією".

Але якщо є такі перспективи, ми розуміємо, як буде далі розвиватися закінчення війни, що ми реальною дипломатією можемо прийти до справедливого сталого миру для України, для українців, то треба розуміти, що таке гарантії безпеки.

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