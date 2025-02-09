Зеленський озвучив чітку умову для переговорів з Путіним

Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що готовий до перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним, якщо знатиме напевне, що США та Європа "не кинуть" Україну.
Головні тези:
- Президент України не погоджується на замороження лінії фронту без чітких перспектив завершення війни.
- Зеленський наголошує на важливості гарантій безпеки для досягнення сталого миру.
Зеленський описав свій підхід
Журналісти поцікавилися в українського лідера, чи погодився б він на замороження бойових дій по нинішній лінії зіткнення, якби Україна мала гарантії безпеки, Зеленський відповів: "Дивлячись які".
Глава держави наголосив, що не хотів би заморожувати лінію фронту, бо "постраждає кілька наших міст, які перерізані сьогодні цією контактною лінією".
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