Зеленський озвучив чітку умову для переговорів з Путіним

Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що готовий до перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним, якщо знатиме напевне, що США та Європа "не кинуть" Україну.

Зеленський описав свій підхід

Якби у мене було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуть, вони будуть нас підтримувати і дадуть нам гарантії безпеки, то я був би готовий до будь-якого формату переговорів. Володимир Зеленський Президент України

Журналісти поцікавилися в українського лідера, чи погодився б він на замороження бойових дій по нинішній лінії зіткнення, якби Україна мала гарантії безпеки, Зеленський відповів: "Дивлячись які".

Глава держави наголосив, що не хотів би заморожувати лінію фронту, бо "постраждає кілька наших міст, які перерізані сьогодні цією контактною лінією".