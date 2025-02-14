План закінчення війни проти РФ треба обговорити між Україною, США та Європою — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

План закінчення війни проти РФ треба обговорити між Україною, США та Європою — Зеленський

Зеленський
Джерело:  Суспільне

Президент Володимир Зеленський заявив 14 лютого на Мюнхенській безпековій конференції, що план про закінчення війни з РФ має бути проговорений та підтриманий між Україною, США та країнами Європи.

Головні тези:

  • Президент Зеленський закликав обговорити та підтримати план закінчення війни з Росією разом з США та Європою.
  • Роль країн Європи у наданні гарантій безпеки важлива для майбутнього України.
  • Зеленський висловив готовність до перемовин з Путіним лише після узгодження плану закінчення війни зі світовими лідерами.

План закінчення війни треба обговорити між Україною, США та Європою

Зеленський зазначив, що роль країн Європи важлива, адже йдеться про гарантії безпеки, як "головний момент у будь-якому документі про припинення війни".

Україна вже є частиною Європи й буде рівноправною частиною Європейського Союзу. Для нас голос Європи дуже важливий. Вони рівноправні партнери.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він також додав, що між Україною та Росією не варто шукати посередництва та наголосив, що Україні потрібна "тверда підтримка" США.

Не треба шукати посередництва між Україною і Путіним. Нам потрібна тверда підтримка сильної країни — Сполучених Штатів — та сильного президента Трампа. Нам потрібна його підтримка і бути на нашому боці. Я не вважаю, що може бути щось між нами (Україною та РФ — ред.) посередині. Бо не дві країни воюють одна з одною. А Росія принесла війну на нашу землю, і ми її, я вважаю, гідно захищаємось.

Президент України Володимир Зеленський готовий вести перемовини з нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним лише після того, як узгодить з Європою та США план завершення війни.

Я зустрінусь лише з одним росіянином — із Путіним. Лише після того, як у нас буде спільний план з Трампом, Європою... і ми сядемо з Путіним і зупинимо війну. Лише в цьому випадку я готовий зустрітись.

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