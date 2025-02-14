План закінчення війни проти РФ треба обговорити між Україною, США та Європою — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив 14 лютого на Мюнхенській безпековій конференції, що план про закінчення війни з РФ має бути проговорений та підтриманий між Україною, США та країнами Європи.

План закінчення війни треба обговорити між Україною, США та Європою

Зеленський зазначив, що роль країн Європи важлива, адже йдеться про гарантії безпеки, як "головний момент у будь-якому документі про припинення війни".

Україна вже є частиною Європи й буде рівноправною частиною Європейського Союзу. Для нас голос Європи дуже важливий. Вони рівноправні партнери. Володимир Зеленський Президент України

Він також додав, що між Україною та Росією не варто шукати посередництва та наголосив, що Україні потрібна "тверда підтримка" США.

Не треба шукати посередництва між Україною і Путіним. Нам потрібна тверда підтримка сильної країни — Сполучених Штатів — та сильного президента Трампа. Нам потрібна його підтримка і бути на нашому боці. Я не вважаю, що може бути щось між нами (Україною та РФ — ред.) посередині. Бо не дві країни воюють одна з одною. А Росія принесла війну на нашу землю, і ми її, я вважаю, гідно захищаємось. Поширити

Президент України Володимир Зеленський готовий вести перемовини з нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним лише після того, як узгодить з Європою та США план завершення війни.