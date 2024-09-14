Появились подробности рейда ГУР на Черном море ― видео

ГУР МО провело очередную операцию в Черном море. Во время рейда 11 сентября спецслужбы уничтожили российский самолет Су-30СМ стоимостью в 50 млн долл, другое оборудование и личный состав.

Подробности рейда ГУР в Черном море

Спецназовцы во время операции атаковали платформу «Крым-2». Ее обстреляли из M2 Browning, установленных на катерах.

ГУР уничтожило оборудование и технику армии России. Также ликвидирован личный состав ВС РФ.

Для этого рейда разведка применила 14 десантных катеров Sea Force.

Операция была осуществлена спецназовцами из спецподразделения ГУР «Тимура», Group 13, морского центра «Викинг», группами «Квазар», «Агрегат», «Рекс» и подразделением ГПСУ «Дозор».

Именно во время этого рейда ГУР был уничтожен российский самолет Су-30СМ. О его поражении разведка сообщала еще 12 сентября.

Уничтожение самолета Су-30СМ

ГУР уничтожило российский боевой самолет выстрелами из ПЗРК. Он упал в море, а на месте падения образовалось огромное масляное пятно.

Сбитый самолет принадлежал 43 отдельному морскому авиационному полку ВКС РФ. Он базируется на аэродроме Саки во временно оккупированном Крыму.

Самолет сбили с утра 11 сентября. Приблизительно в 5 утра оккупационные войска приложили командованию, что Су-30СМ исчез с радаров.