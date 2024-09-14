З’явилися подробиці рейду ГУР на Чорному морі ― відео

ГУР МО провело чергову операцію у Чорному морі. Під час рейду 11 вересня спецслужбовці знищили російський літак Су-30СМ вартістю в 50 млн дол, інше обладнання та особовий склад.

Подробиці рейду ГУР у Чорному морі

Спецпризначенці під час операції атакували платформу «Крим-2». Її обстріляли з M2 Browning, які були встановлені на катерах.

ГУР знищило обладнання та техніку армії Росії. Також ліквідований особовий склад ЗС РФ.

Для цього рейду розвідка застосувала 14 десантних катерів Sea Force.

Операція була здійснена спецпризначенцями зі спецпідрозділу ГУР «Тимура», Group 13, морського центру «Вікінг», групами «Квазар», «Агрегат», «Рекс» та підрозділом ДПСУ «Дозор».

Саме під час цього рейду ГУР знищили російський літак Су-30СМ. Про його ураження розвідка повідомляла ще 12 вересня.

Знищення літака Су-30СМ

ГУР знищило російський бойовий літак пострілами з ПЗРК. Він впав у море, а на місці падіння утворилась величезна масляна пляма.

Збитий літак належав 43 окремому морському авіаційного полку ВКС РФ. Він базується на аеродромі Саки у тимчасово окупованому Криму.

Літак збили зранку 11 вересня. Приблизно о 5-й ранку окупаційні війська доклали командуванню, що Су-30СМ зник з радарів.