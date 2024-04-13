Недавно российские захватчики готовили покушение на главу Херсонской ОВ Александра Прокудина, однако СБУ удалось этого не допустить. Эту информацию подтвердил глава украинской спецслужбы Василий Малюк.
Что известно о покушении на главу Херсонской ОВА
С заявлением по этому поводу Василий Малюк выступил во время Конгресса местных и региональных властей.
По словам главы украинской спецслужбы, из глубины 12 км был запущен новый образец вражеского fpv-дрона.
Непосредственно на месте коллаборант осуществлял визуальное наблюдение и корректировал огонь по машине главы Херсонской ОВА.
Он также официально подтвердил, что украинская спецслужба отработала еще по 12 похожим эпизодам в области — подготовка нападений на бойцов ВСУ, ОПК и т.д.
Следует отметить, что глава Владимир Зеленский также принял участие в Конгрессе местных и региональных властей.
Президент попросил местные власти способствовать развитию всех оборонных производств, проявлять максимальное внимание к воинам и больше коммуницировать на всех уровнях.
Путин хочет отомстить главе СБУ
Как удалось узнать украинской спецслужбе, нелегитимный президент РФ Владимир Путин стремится возложить всю ответственность за теракт в подмосковном концерт-холле "Крокус Сити Холл" на главу СБУ Василия Малюка.
Кроме того, сообщается, что глава Кремля до сих пор свирепствует из-за мощного удара СБУ по Крымскому мосту, который был "приурочен" ко дню рождения Путина.
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