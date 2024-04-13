Покушение на главу Херсонской ОВА. Глава СБУ Малыш выступил с заявлением
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Проиcшествия
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Покушение на главу Херсонской ОВА. Глава СБУ Малыш выступил с заявлением

Малюк
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Недавно российские захватчики готовили покушение на главу Херсонской ОВ Александра Прокудина, однако СБУ удалось этого не допустить. Эту информацию подтвердил глава украинской спецслужбы Василий Малюк.

Что известно о покушении на главу Херсонской ОВА

С заявлением по этому поводу Василий Малюк выступил во время Конгресса местных и региональных властей.

Местный житель Херсона, подлец, был задержан 10 апреля. Он организовывал вместе с вражескими спецслужбами покушение на господина Прокудина.

Василий Малыш

Василий Малыш

Глава СБУ

По словам главы украинской спецслужбы, из глубины 12 км был запущен новый образец вражеского fpv-дрона.

Непосредственно на месте коллаборант осуществлял визуальное наблюдение и корректировал огонь по машине главы Херсонской ОВА.

Всё это удалось задокументировать. Он задержан на стадии завершенного покушения. Вражеский дрон нашими РЭБами посажен вовремя, — рассказал Василий Малюк.

Он также официально подтвердил, что украинская спецслужба отработала еще по 12 похожим эпизодам в области — подготовка нападений на бойцов ВСУ, ОПК и т.д.

Следует отметить, что глава Владимир Зеленский также принял участие в Конгрессе местных и региональных властей.

Президент попросил местные власти способствовать развитию всех оборонных производств, проявлять максимальное внимание к воинам и больше коммуницировать на всех уровнях.

Фото: скриншот

Путин хочет отомстить главе СБУ

Как удалось узнать украинской спецслужбе, нелегитимный президент РФ Владимир Путин стремится возложить всю ответственность за теракт в подмосковном концерт-холле "Крокус Сити Холл" на главу СБУ Василия Малюка.

Россияне хотят "повесить" теракт в "Crocus City Hall" на главу СБУ Василия Малюка и объявить его "главным террористом". Также он определен в Кремле целью №1, — отмечают представители украинских спецслужб в комментарии журналистам.

Кроме того, сообщается, что глава Кремля до сих пор свирепствует из-за мощного удара СБУ по Крымскому мосту, который был "приурочен" ко дню рождения Путина.

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