Замах на главу Херсонської ОВА. Глава СБУ Малюк виступив з заявою
Категорія
Події
Дата публікації

Замах на главу Херсонської ОВА. Глава СБУ Малюк виступив з заявою

Василь Малюк

Нещодавно російські загарбники готували замах на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, однак СБУ вдалося цього не допустити. Цю інформацію підтвердив глава української спецслужби Василь Малюк.

Що відомо про замах на главу Херсонської ОВА

З заявою цього приводу Василь Малюк виступив під час Конгресу місцевих та регіональних влад.

Місцевий мешканець Херсона, негідник, був затриманий 10 квітня. Він організовував разом із ворожими спецслужбами замах на пана Прокудіна.

Василь Малюк

Василь Малюк

Глава СБУ

За словами очільника української спецслужби, з глибини 12 км було запущено новий зразок ворожого fpv-дрону.

Безпосередньо на місці колаборант здійснював візуальне спостереження, і коригував вогонь по автівці глави Херсонської ОВА.

Все це вдалося задокументувати. Його затримано на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон нашими РЕБами посаджений вчасно, — розповів Василь Малюк.

Він також офіційно підтвердив, що українська спецслужба відпрацювала ще по 12 схожих епізодах в області — підготовка нападів на бійців ЗСУ, ОПК тощо.

Варто зазначити, що глава Володимир Зеленський також взяв участь у Конгресі місцевих та регіональних влад.

Президент попросив місцеву владу сприяти розвитку всіх оборонних виробництв, проявляти максимальну увагу до воїнів та більше комунікувати на усіх рівнях.

Фото: скриншот

Путін хоче помститися главі СБУ

Як вдалося дізнатися українській спецслужбі, нелегітимний президент РФ Володимир Путін прагне покласти всю відповідальність за теракт у підмосковному концерт-холі “Крокус Сіті Хол” на очільника СБУ Василя Малюка.

Росіяни хочуть "повісити" теракт у "Crocus City Hall" на голову СБУ Василя Малюка і оголосити його "головним терористом". Також він визначений в Кремлі ціллю №1, — зазначають представники українських спецслужб у коментарі журналістам.

Окрім того, наголошується, що очільник Кремля досі лютує через потужний удар СБУ по Кримському мосту, "приурочений" до дня народження Путіна.

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