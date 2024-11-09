Потери РФ в войне против Украины достигли рекордного уровня в октябре

Российские потери на фронте в войне против Украины в октябре были самыми большими с начала полномасштабного вторжения. В среднем за сутки оккупанты теряли 1354 солдата.
Главные тезисы
- Российские потери в войне против Украины в октябре достигли рекордного уровня, составив 1354 солдата за каждый день.
- Министр обороны Британии говорит, что у Кремля возникнут проблемы с продолжением высоких расходов на оборону из-за значительных потерь.
- Российская армия умалчивает о точных потерях в войне против Украины, не раскрывая информацию о погибших солдатах и утраченной военной технике.
Россия терпит рекордные потери в войне против Украины: что известно
Об этом заявил министр обороны Британии Джон Гили.
Гили отвергает упреки в том, что нынешний импульс России на поле боя означает, что ее невозможно остановить.
По его словам, последние данные британской разведки свидетельствуют, что в октябре потери россиян на войне достигли нового рекордного уровня.
Среднесуточные потери РФ на фронте составили 1354 человека.
По данным разведки Великобритании, предыдущий антирекорд РФ был в мае 2024 года. Тогда оккупанты потеряли 39 110 человек.
На вопрос о том, выиграет ли Украина и Запад войну на истощение против РФ, глава Минобороны Британии ответил утвердительно.
Потери армии РФ на фронте в Украине
За последние сутки украинские воины уничтожили более 1600 россиян на фронте. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 707 тысяч солдат.
Минобороны РФ умалчивает о потере своих войск на войне против Украины. Не раскрываются и потери военной техники.
Напомним, что россияне привлекли к войне против Украины военных Северной Кореи.
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