Потери РФ в войне против Украины достигли рекордного уровня в октябре

Российские потери на фронте в войне против Украины в октябре были самыми большими с начала полномасштабного вторжения. В среднем за сутки оккупанты теряли 1354 солдата.

Россия терпит рекордные потери в войне против Украины: что известно

Об этом заявил министр обороны Британии Джон Гили.

Гили отвергает упреки в том, что нынешний импульс России на поле боя означает, что ее невозможно остановить.

По его словам, последние данные британской разведки свидетельствуют, что в октябре потери россиян на войне достигли нового рекордного уровня.

Среднесуточные потери РФ на фронте составили 1354 человека.

Это второй месяц подряд, когда российские войска несут рекордные потери на войне. По данным Британии, в прошлом месяце Россия потеряла около 41 980 человек. Джон Гилли Министр обороны Британии

По данным разведки Великобритании, предыдущий антирекорд РФ был в мае 2024 года. Тогда оккупанты потеряли 39 110 человек.

Сейчас РФ тратит 40% своего бюджета на оборону, что не выгодно стране. Поэтому некоторые аналитики считают, что уже после 2025 г. у Кремля возникнут проблемы с продолжением таких расходов. Поделиться

На вопрос о том, выиграет ли Украина и Запад войну на истощение против РФ, глава Минобороны Британии ответил утвердительно.

Потери армии РФ на фронте в Украине

За последние сутки украинские воины уничтожили более 1600 россиян на фронте. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 707 тысяч солдат.

Минобороны РФ умалчивает о потере своих войск на войне против Украины. Не раскрываются и потери военной техники.

Напомним, что россияне привлекли к войне против Украины военных Северной Кореи.