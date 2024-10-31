В ОТУ "Луганск" озвучили ежедневные потери армии РФ на трех направлениях фронта

На Краматорском, Торецком и Сиверском направлениях российские оккупанты ежедневно теряют около 200 военных убитыми и ранеными.
Главные тезисы
- Российская армия ежедневно теряет около 200 военных убитыми и ранеными на трех направлениях фронта в Луганской области.
- Украинским Силам обороны удается успешно сдерживать продвижение врага на Торецком направлении.
- Силы обороны Украины успешно сопротивляются сильному противнику на передовых позициях, что свидетельствует о высокой боеспособности и дисциплине украинских военных.
Армия РФ несет бешеные потери в Луганской области
Об этом сообщила спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова.
По ее словам, воздушно-десантная дивизия центрального военного округа РФ находится в районе Временного Яра, когда на Торецком направлении стоят мотострелковые бригады этого округа.
Также спикер отметила, на этих участках фронта воюют кадровые бригады оккупантов с хорошим оснащением. В то же время, украинским Силам обороны удается удерживать позиции и отражать атаки РФ.
Поскольку это кадровые бригады, они наполняются контрактниками. Соответственно, они проходят какую-то учебу. Мы можем судить по тому, как они воюют о том, что обучение их очень слабое, однако по словам пленных, они его все же проходят. Они имеют хорошую защиту, антидроновые плащи кое-где, под прикрытием которых заходят на передовые позиции. Нельзя сказать, что все оборванцы или плохо оснащенные, нет. Это кадровые подразделения и мы имеем дело с сильным врагом.
Силы обороны Украины сдерживают врага на Торецком направлении
Пресс-секретарь ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова 30 октября сообщила, что Силам обороны уже длительное время удается сдерживать продвижение врага на Торецком направлении.
По словам спикера ОТУ "Луганск", у российских оккупантов тоже нет продвижения возле населенного пункта Нелиповка.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-