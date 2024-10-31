В ОТУ "Луганск" озвучили ежедневные потери армии РФ на трех направлениях фронта

На Краматорском, Торецком и Сиверском направлениях российские оккупанты ежедневно теряют около 200 военных убитыми и ранеными.

Армия РФ несет бешеные потери в Луганской области

Об этом сообщила спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

По ее словам, воздушно-десантная дивизия центрального военного округа РФ находится в районе Временного Яра, когда на Торецком направлении стоят мотострелковые бригады этого округа.

Они сейчас каждую ночь фактически заводят личный состав на передовые позиции, восполняя потери в живой силе. В зоне ответственности ОТУ "Луганск" ежедневно они теряют убитыми и ранеными около 200 человек. Поделиться

Также спикер отметила, на этих участках фронта воюют кадровые бригады оккупантов с хорошим оснащением. В то же время, украинским Силам обороны удается удерживать позиции и отражать атаки РФ.

Поскольку это кадровые бригады, они наполняются контрактниками. Соответственно, они проходят какую-то учебу. Мы можем судить по тому, как они воюют о том, что обучение их очень слабое, однако по словам пленных, они его все же проходят. Они имеют хорошую защиту, антидроновые плащи кое-где, под прикрытием которых заходят на передовые позиции. Нельзя сказать, что все оборванцы или плохо оснащенные, нет. Это кадровые подразделения и мы имеем дело с сильным врагом.

Силы обороны Украины сдерживают врага на Торецком направлении

Пресс-секретарь ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова 30 октября сообщила, что Силам обороны уже длительное время удается сдерживать продвижение врага на Торецком направлении.

На Торецком направлении у российской оккупационной армии нет продвижения. Уж очень долгое время нам удается его сдерживать. Противник по-прежнему находится в восточных районах. Что касается эвакуации гражданских из города, то этот процесс очень сложный, поскольку противник не уменьшил количество авиационных и артиллерийских ударов по городу. Однако, настолько мне известно, эвакуация продолжается и дальше. Из города еще можно уехать. Поделиться

По словам спикера ОТУ "Луганск", у российских оккупантов тоже нет продвижения возле населенного пункта Нелиповка.