В ОТУ "Луганськ" озвучили щоденні втрати армії РФ на трьох напрямках фронту
Категорія
Україна
Дата публікації

В ОТУ "Луганськ" озвучили щоденні втрати армії РФ на трьох напрямках фронту

окупанти
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Джерело:  Суспільне

На Краматорському, Торецькому та Сіверському напрямках російські окупанти щодня втрачають близько 200 військових вбитими та пораненими.

Головні тези:

  • У зоні відповідальності ОТУ “Луганськ” російські окупанти щодня втрачають близько 200 військових вбитими та пораненими.
  • Російські кадрові бригади на Краматорському, Торецькому та Сіверському напрямках мають хороше оснащення, але українським Силам оборони вдається успішно стримувати їхні атаки.
  • На Торецькому напрямку тривалий час вдається стримувати просування ворога, евакуація цивільних продовжується, хоча місто піддається авіаційним та артилерійським ударам.
  • Кадрові підрозділи російської армії поповнюються контрактниками, які проходять навчання перед вступом на передові позиції.

Армія РФ зазнає шалених втрат на Луганщині

Про це повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

За її словами, повітряно-десантна дивізія центрального військового округу РФ перебуває в районі Часового Яру, коли на Торецькому напрямку стоять мотострілецькі бригади цього ж округу.

Вони зараз щоночі фактично заводять особовий склад на передові позиції, поповнюючи втрати в живій силі. В зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" щодня вони втрачають вбитими і пораненими приблизно 200 осіб.

Також речниця зауважила, на цих ділянках фронту воюють кадрові бригади окупантів із хорошим оснащенням. Водночас українським Силам оборони вдається утримувати позиції та відбивати атаки РФ.

Оскільки це кадрові бригади, вони наповнюються контрактниками. Відповідно, вони проходять якесь навчання. Ми можемо судити з того як вони воюють про те, що навчання їхня дуже слабке, однак зі слів полонених, вони його все ж таки проходять. Вони мають гарний захист, антидронові плащі подекуди, під прикриттям яких заходять на передові позиції. Не можна сказати, що це обірванці чи погано оснащені, ні. Це кадрові підрозділи, і ми маємо справу із сильним ворогом.

Сили оборони України стримують ворога на Торецькому напрямку

Речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова 30 жовтня повідомила, що Силам оборони вже тривалий час вдається стримувати просування ворога на Торецькому напрямку

На Торецькому напрямку російська окупаційна армія не має просування. Вже дуже довгий час нам вдається його стримувати. Противник, як і раніше, перебуває в східних районах. Щодо евакуації цивільних з міста, то наразі цей процес дуже складний, оскільки противник не зменшив кількість авіаційних та артилерійських ударів по місту. Однак, настільки мені відомо, евакуація продовжується й далі. З міста ще можна виїхати.

За словами речниці ОТУ “Луганськ”, російські окупанти теж не мають просування біля населеного пункту Неліпівка.

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