Втрати РФ у війні проти України досягли рекордного рівня у жовтні

Російські втрати на фронті у війні проти України у жовтні були найбільшими від початку повномасштабного вторгнення. У середньому за добу окупанти втрачали 1354 солдати.
Головні тези:
- Російські втрати у війні проти України у жовтні становили 1354 солдати щодня, що є найвищим показником з початку повномасштабного вторгнення.
- За даними британської розвідки, РФ зазнала найбільших втрат на передовій.
- Прогнозується, що після 2025 року Росія може виникнути проблеми з продовженням витрат на оборону через великі втрати.
Росія зазнає рекордних втрат у війні проти України: що відомо
Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі.
Гілі відкидає закиди про те, що нинішній імпульс Росії на полі бою означає, що її неможливо зупинити.
За його словами, останні дані британської розвідки свідчать, що протягом жовтня втрати росіян на війні досягли нового рекордного рівня.
Середньодобові втрати РФ на фронті склали 1354 осіб.
За даними розвідки Великобританії, попередній антирекорд РФ був у травні 2024 року. Тоді окупанти втратили 39 110 осіб.
На запитання про те, чи виграє Україна і Захід війну на виснаження проти РФ, глава Міноборони Британії відповів ствердно.
Втрати армії РФ на фронті в Україні
За останню добу українські воїни знищили понад 1600 росіян на фронті. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 707 тисяч солдатів.
Міноборони РФ замовчує втрати своїх військ на війні проти України. Не розкриваються і втрати військової техніки.
Нагадаємо, що росіяни залучили до війни проти України військових Північної Кореї.
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