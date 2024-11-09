Втрати РФ у війні проти України досягли рекордного рівня у жовтні

Російські втрати на фронті у війні проти України у жовтні були найбільшими від початку повномасштабного вторгнення. У середньому за добу окупанти втрачали 1354 солдати.

Росія зазнає рекордних втрат у війні проти України: що відомо

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі.

Гілі відкидає закиди про те, що нинішній імпульс Росії на полі бою означає, що її неможливо зупинити.

За його словами, останні дані британської розвідки свідчать, що протягом жовтня втрати росіян на війні досягли нового рекордного рівня.

Середньодобові втрати РФ на фронті склали 1354 осіб.

Це другий місяць поспіль, коли російські війська зазнають рекордних втрат на війні. За даними Британії, минулого місяця Росія втратила близько 41 980 осіб. Джон Гілі Міністр оборони Британії

За даними розвідки Великобританії, попередній антирекорд РФ був у травні 2024 року. Тоді окупанти втратили 39 110 осіб.

Зараз РФ витрачає 40% свого бюджету на оборону, що не є вигідним для країни. Тому деякі аналітики вважають, що вже після 2025 року у Кремля виникнуть проблеми з продовженням таких витрат. Поширити

На запитання про те, чи виграє Україна і Захід війну на виснаження проти РФ, глава Міноборони Британії відповів ствердно.

Втрати армії РФ на фронті в Україні

За останню добу українські воїни знищили понад 1600 росіян на фронті. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 707 тисяч солдатів.

Міноборони РФ замовчує втрати своїх військ на війні проти України. Не розкриваються і втрати військової техніки.

Нагадаємо, що росіяни залучили до війни проти України військових Північної Кореї.