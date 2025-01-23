Потери РФ в войне против Украины превысили 825 тыс солдат
Категория
Украина
Дата публикации

Потери РФ в войне против Украины превысили 825 тыс солдат

Генштаб ВСУ
Потери РФ в войне против Украины превысили 825 тыс солдат
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения уже составляет 825320 военных.

Главные тезисы

  • Более 825 тыс. солдат РФ потеряла в войне против Украины с начала вторжения.
  • В последние дни украинские военные уничтожили значительное количество российской техники, включая танки, боевые машины и артиллерию.
  • На фронте зафиксировано 115 боевых столкновений и интенсивная активность со стороны украинских сил обороны.
  • Последний день отличился многочисленными атаками врага по разным направлениям, в частности в районах Купянского, Лиманского и Торецкого направлений.
  • Украинские защитники успешно отразили несколько десятков вражеских атак, при этом зафиксировано интенсивное применение авиации и артиллерии со стороны противника.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1340 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9850 (+6) ед;

  • боевых бронированных машин — 20497 (+12) ед;

  • артиллерийских систем — 22256 (+62) ед;

  • РСЗО — 1262 ед.;

  • средства ПВО — 1050 ед.;

  • самолетов — 369 ед;

  • вертолетов — 331 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 23111 (+72) ед;

  • крылатые ракеты — 3051 ед;

  • корабли/катера — 28 ед.;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 34905 (+68) ед;

  • специальная техника — 3714 (+3) ед.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 115 боевых столкновений.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили командный пункт и шесть других важных объектов захватчиков.

  • На Купянском направлении в сутки произошло семь атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Загрызового и Петропавловки.

  • На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Первомайское, Новосергеевка, Зеленая Долина, Кузьмино, Зеленая Роща, Заречное, Ямполевка и в Серебрянском лесу.

  • На Торецком направлении враг совершил 14 атак в Торецком районе.

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовых и наступательных действия агрессора вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Леонтовичи, Зверево, Покровск, Новосергеевка, Котлино, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улакли и. В то же время, враг активно применял бомбардировочную и штурмовую авиацию по населенным пунктам и позициям наших войск.

  • На Новопавловском направлении враг за прошедшие сутки пять раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь и Времовка.

  • Продолжается операция на Курском направлении. За минувшие сутки украинские защитники отразили девять вражеских атак на направлении. Противник нанес 21 авиационный удар, сбросив 34 КАБ, совершил 377 обстрелов, в том числе девять — из реактивных систем залпового огня.

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