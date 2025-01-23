Потери РФ в войне против Украины превысили 825 тыс солдат

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовых и наступательных действия агрессора вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Леонтовичи, Зверево, Покровск, Новосергеевка, Котлино, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улакли и. В то же время, враг активно применял бомбардировочную и штурмовую авиацию по населенным пунктам и позициям наших войск.