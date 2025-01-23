Потери РФ в войне против Украины превысили 825 тыс солдат

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения уже составляет 825320 военных.
Главные тезисы
- Более 825 тыс. солдат РФ потеряла в войне против Украины с начала вторжения.
- В последние дни украинские военные уничтожили значительное количество российской техники, включая танки, боевые машины и артиллерию.
- На фронте зафиксировано 115 боевых столкновений и интенсивная активность со стороны украинских сил обороны.
- Последний день отличился многочисленными атаками врага по разным направлениям, в частности в районах Купянского, Лиманского и Торецкого направлений.
- Украинские защитники успешно отразили несколько десятков вражеских атак, при этом зафиксировано интенсивное применение авиации и артиллерии со стороны противника.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1340 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9850 (+6) ед;
боевых бронированных машин — 20497 (+12) ед;
артиллерийских систем — 22256 (+62) ед;
РСЗО — 1262 ед.;
средства ПВО — 1050 ед.;
самолетов — 369 ед;
вертолетов — 331 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 23111 (+72) ед;
крылатые ракеты — 3051 ед;
корабли/катера — 28 ед.;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 34905 (+68) ед;
специальная техника — 3714 (+3) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 115 боевых столкновений.
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили командный пункт и шесть других важных объектов захватчиков.
На Купянском направлении в сутки произошло семь атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Загрызового и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Первомайское, Новосергеевка, Зеленая Долина, Кузьмино, Зеленая Роща, Заречное, Ямполевка и в Серебрянском лесу.
На Торецком направлении враг совершил 14 атак в Торецком районе.
На Новопавловском направлении враг за прошедшие сутки пять раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь и Времовка.
Продолжается операция на Курском направлении. За минувшие сутки украинские защитники отразили девять вражеских атак на направлении. Противник нанес 21 авиационный удар, сбросив 34 КАБ, совершил 377 обстрелов, в том числе девять — из реактивных систем залпового огня.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-