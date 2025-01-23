Втрати РФ у війні проти України перевищили 825 тис солдатів

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмових і наступальних дії агресора поблизу населених пунктів Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Леонтовичі, Звірове, Покровськ, Новосергіївка, Котлине, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та в напрямках Янтарного, Променя, Зеленого. Водночас, ворог активно застосовував бомбардувальну та штурмову авіацію по населених пунктах та позиціях наших військ.