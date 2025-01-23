Втрати РФ у війні проти України перевищили 825 тис солдатів

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 825 320 військових.
Головні тези:
- Понад 825 тис. солдатів РФ втратила у війні проти України з початку вторгнення.
- За останні дні українські військові знищили значну кількість російської техніки, включаючи танки, бойові машини та артилерію.
- На фронті зафіксовано 115 бойових зіткнень та інтенсивну активність з боку українських сил оборони.
- Останній день відзначився численними атаками ворога на різних напрямках, зокрема в районах Куп'янського, Лиманського та Торецького напрямків.
- Українські захисники успішно відбили декілька десятків ворожих атак, при цьому зафіксовано інтенсивне застосування авіації та артилерії з боку противника.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1340 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9850 (+6) од.;
бойових броньованих машин — 20497 (+12) од.;
артилерійських систем — 22256 (+62) од.;
РСЗВ — 1262 од.;
засоби ППО — 1050 од.;
літаків -– 369 од.;
гелікоптерів — 331 од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23111 (+72) од.;
крилаті ракети — 3051 од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 34905 (+68) од.;
спеціальна техніка — 3714 (+3) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 115 бойових зіткнень.
За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили командний пункт та шість інших важливих об’єктів загарбників.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Загризового та Петропавлівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Першотравневе, Новосергіївка, Зелена Долина, Кузьмине, Зелений Гай, Зарічне, Ямполівка та у Серебрянському лісі.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак в районі Торецька.
На Новопавлівському напрямку ворог минулої доби п’ять разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Времівка.
Триває операція на Курському напрямку. За минулу добу українські захисники відбили дев’ять ворожих атак на напрямку. Противник завдав 21 авіаційного удару, скинувши 34 КАБ, здійснив 377 обстрілів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.
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