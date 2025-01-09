Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в ЕС
Категория
Мир
Дата публикации

Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в ЕС

Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в ЕС
Read in English
Читати українською
Источник:  news.am

Правительство Армении на заседании 9 января поддержало законопроект "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз".

Главные тезисы

  • Законопроект о вступлении Армении в ЕС получил поддержку правительства, после чего его необходимо одобрить парламентом.
  • Сотрудничество с Европейским Союзом может стать ключевым шагом для Армении на пути к укреплению независимости и экономического развития.
  • Армения должна разрешать сложные вызовы, балансируя между европейским курсом и влиянием России, а также учитывая конфликт в Нагорном Карабахе.
  • Несмотря на геополитические и внутренние вызовы, Армения активно развивает сотрудничество с ЕС, оказывающим финансовую помощь и поддерживающими реформы в стране.
  • В июле 2024 года послы ЕС одобрили начало диалога о безвизовом режиме с Арменией, что является еще одним шагом к углублению сотрудничества между сторонами.

Армения начала путь в ЕС

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян объяснил, что инициатива обсуждения законопроекта поступила от общественности, а теперь правительство должно определить свою позицию.

Мирзоян рекомендовал предоставить утвердительный ответ и отметил, что в последние годы Армения развивала тесные и динамичные отношения с ЕС.

Наши отношения с ЕС были насыщенными и охватывали разные сферы. Евросоюз неоднократно демонстрировал политическую поддержку демократии в Армении, в частности, через развертывание гражданской мониторинговой миссии. ЕС также готов способствовать укреплению экономической устойчивости нашей страны, подчеркнул Мирзоян.

Министр подчеркнул, что у ЕС богатые демократические традиции, сильные институты и современная конкурентная экономика. Также он обратил внимание на первые шаги к либерализации визового режима и другие уже обсуждаемые инструменты.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что окончательное решение о вступлении Армении в ЕС должно быть принято на референдуме. В то же время, после одобрения правительством, законопроект должен получить поддержку парламента.

Вступление Армении в ЕС. Что известно сейчас

Армения постепенно развивает сотрудничество с Европейским Союзом, активно поддерживающим ее стремление к демократизации и реформам. ЕС оказывает финансовую помощь и способствует реализации программ, направленных на развитие страны.

Однако Армения сталкивается с важным вызовом – необходимостью балансировать между европейским курсом и влиянием России, оказывающей значительное влияние в регионе.

Дополнительным сдерживающим фактором является геополитическая напряженность, в частности, конфликт в Нагорном Карабахе, который усложняет интеграционные процессы.

Однако усиление сотрудничества с ЕС может стать ключевым шагом для Армении на пути укрепления независимости, экономического развития и стабильности в условиях сложных международных обстоятельств.

Следует отметить, что в июле 2024 года послы ЕС одобрили начало диалога о безвизовом режиме с Арменией.

Также было согласовано предоставление военной помощи в рамках Европейского фонда мира, демонстрирующее решительную поддержку Евросоюзом демократического курса Армении.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Власти Армении публично унизили Россию на саммите СНГ
Армения
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Премьер Армении Пашинян публично унизил Путина
Пашинян
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Другого выхода нет. Азербайджан бросил вызов Армении
Алиев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?