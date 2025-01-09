Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в ЕС

Правительство Армении на заседании 9 января поддержало законопроект "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз".
Главные тезисы
- Законопроект о вступлении Армении в ЕС получил поддержку правительства, после чего его необходимо одобрить парламентом.
- Сотрудничество с Европейским Союзом может стать ключевым шагом для Армении на пути к укреплению независимости и экономического развития.
- Армения должна разрешать сложные вызовы, балансируя между европейским курсом и влиянием России, а также учитывая конфликт в Нагорном Карабахе.
- Несмотря на геополитические и внутренние вызовы, Армения активно развивает сотрудничество с ЕС, оказывающим финансовую помощь и поддерживающими реформы в стране.
- В июле 2024 года послы ЕС одобрили начало диалога о безвизовом режиме с Арменией, что является еще одним шагом к углублению сотрудничества между сторонами.
Армения начала путь в ЕС
Министр иностранных дел Арарат Мирзоян объяснил, что инициатива обсуждения законопроекта поступила от общественности, а теперь правительство должно определить свою позицию.
Мирзоян рекомендовал предоставить утвердительный ответ и отметил, что в последние годы Армения развивала тесные и динамичные отношения с ЕС.
Министр подчеркнул, что у ЕС богатые демократические традиции, сильные институты и современная конкурентная экономика. Также он обратил внимание на первые шаги к либерализации визового режима и другие уже обсуждаемые инструменты.
Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что окончательное решение о вступлении Армении в ЕС должно быть принято на референдуме. В то же время, после одобрения правительством, законопроект должен получить поддержку парламента.
Вступление Армении в ЕС. Что известно сейчас
Армения постепенно развивает сотрудничество с Европейским Союзом, активно поддерживающим ее стремление к демократизации и реформам. ЕС оказывает финансовую помощь и способствует реализации программ, направленных на развитие страны.
Однако Армения сталкивается с важным вызовом – необходимостью балансировать между европейским курсом и влиянием России, оказывающей значительное влияние в регионе.
Дополнительным сдерживающим фактором является геополитическая напряженность, в частности, конфликт в Нагорном Карабахе, который усложняет интеграционные процессы.
Однако усиление сотрудничества с ЕС может стать ключевым шагом для Армении на пути укрепления независимости, экономического развития и стабильности в условиях сложных международных обстоятельств.
Следует отметить, что в июле 2024 года послы ЕС одобрили начало диалога о безвизовом режиме с Арменией.
Также было согласовано предоставление военной помощи в рамках Европейского фонда мира, демонстрирующее решительную поддержку Евросоюзом демократического курса Армении.
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