Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в ЕС

Правительство Армении на заседании 9 января поддержало законопроект "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз".

Армения начала путь в ЕС

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян объяснил, что инициатива обсуждения законопроекта поступила от общественности, а теперь правительство должно определить свою позицию.

Мирзоян рекомендовал предоставить утвердительный ответ и отметил, что в последние годы Армения развивала тесные и динамичные отношения с ЕС.

Наши отношения с ЕС были насыщенными и охватывали разные сферы. Евросоюз неоднократно демонстрировал политическую поддержку демократии в Армении, в частности, через развертывание гражданской мониторинговой миссии. ЕС также готов способствовать укреплению экономической устойчивости нашей страны, подчеркнул Мирзоян. Поделиться

Министр подчеркнул, что у ЕС богатые демократические традиции, сильные институты и современная конкурентная экономика. Также он обратил внимание на первые шаги к либерализации визового режима и другие уже обсуждаемые инструменты.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что окончательное решение о вступлении Армении в ЕС должно быть принято на референдуме. В то же время, после одобрения правительством, законопроект должен получить поддержку парламента.

Вступление Армении в ЕС. Что известно сейчас

Армения постепенно развивает сотрудничество с Европейским Союзом, активно поддерживающим ее стремление к демократизации и реформам. ЕС оказывает финансовую помощь и способствует реализации программ, направленных на развитие страны.

Однако Армения сталкивается с важным вызовом – необходимостью балансировать между европейским курсом и влиянием России, оказывающей значительное влияние в регионе.

Дополнительным сдерживающим фактором является геополитическая напряженность, в частности, конфликт в Нагорном Карабахе, который усложняет интеграционные процессы.

Однако усиление сотрудничества с ЕС может стать ключевым шагом для Армении на пути укрепления независимости, экономического развития и стабильности в условиях сложных международных обстоятельств.

Следует отметить, что в июле 2024 года послы ЕС одобрили начало диалога о безвизовом режиме с Арменией.

Также было согласовано предоставление военной помощи в рамках Европейского фонда мира, демонстрирующее решительную поддержку Евросоюзом демократического курса Армении.