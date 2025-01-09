Уряд Вірменії схвалив законопроект про початок процесу вступу до ЄС

Уряд Вірменії на засіданні 9 січня підтримав законопроєкт "Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу".

Вірменія почала шлях до ЄС

Міністр закордонних справ Арарат Мірзоян пояснив, що ініціатива обговорення законопроєкту надійшла від громадськості, а тепер уряд має визначити свою позицію.

Мірзоян рекомендував надати позитивну відповідь і зазначив, що в останні роки Вірменія розвивала тісні та динамічні відносини з ЄС.

Наші відносини з ЄС були насиченими й охоплювали різні сфери. Євросоюз неодноразово демонстрував політичну підтримку демократії у Вірменії, зокрема через розгортання цивільної моніторингової місії. ЄС також готовий сприяти зміцненню економічної стійкості нашої країни, — наголосив Мірзоян. Поширити

Міністр наголосив, що ЄС має багаті демократичні традиції, сильні інститути та сучасну конкурентну економіку. Також він звернув увагу на перші кроки до лібералізації візового режиму та інші інструменти, які вже обговорюються.

Прем'єр-міністр Нікол Пашинян зазначив, що остаточне рішення щодо вступу Вірменії в ЄС має бути ухвалене на референдумі. Водночас після схвалення урядом, законопроєкт повинен отримати підтримку парламенту.

Вступ Вірменії в ЄС. Що відомо наразі

Вірменія поступово розвиває співпрацю з Європейським Союзом, який активно підтримує її прагнення до демократизації та реформ. ЄС надає фінансову допомогу та сприяє реалізації програм, спрямованих на розвиток країни.

Однак Вірменія стикається з важливим викликом — необхідністю балансувати між європейським курсом і впливом Росії, яка має значний вплив у регіоні.

Додатковим стримуючим фактором є геополітична напруженість, зокрема конфлікт у Нагірному Карабаху, який ускладнює інтеграційні процеси.

Проте посилення співпраці з ЄС може стати ключовим кроком для Вірменії на шляху до зміцнення незалежності, економічного розвитку та стабільності в умовах складних міжнародних обставин.

Варто зазначити, що у липні 2024 року посли ЄС схвалили початок діалогу про безвізовий режим із Вірменією.

Також було погоджено надання військової допомоги в межах Європейського фонду миру, що демонструє рішучу підтримку Євросоюзом демократичного курсу Вірменії.