Правительство Чехии утвердило программу подготовки украинских пилотов F-16 — что известно

Правительство Чехии по инициативе министерства обороны Яны Черноховой утвердило программу подготовки украинских пилотов, которую реализует государственное предприятие LOM Praha
Главные тезисы
- Правительство Чехии утвердило программу подготовки 8 украинских пилотов F-16 по инициативе министерства обороны.
- Обучение украинских пилотов является частью поддержки обороны Украины от российской агрессии.
Чехия подготовит 8 украинских пилотов F-16
Об этом сообщила пресс-служба минобороны Чехии.
Этот тренинг является частью помощи, которую Чехия предоставляет Украине для поддержки ее обороны против российской агрессии. Пилотов будут готовить к работе с истребителями F-16, хотя таких самолетов в чешских вооруженных силах нет.
Однако Украина также заинтересована в тренировках на симуляторах и обучающих самолетах L-39.
Министр обороны подчеркнула, что для эффективной защиты Украина нуждается не только в технике, но и квалифицированных военных, в частности пилотов. Чехия как активный член Коалиции желающих считает поддержку Украины своим стратегическим интересом.
Расходы на обучение возместятся в рамках утвержденного бюджета министерства обороны Чехии.
Тренировки будут охватывать не только полеты, но и наземную подготовку, симуляционные занятия, логистику и медицинские осмотры — на общую сумму около 4,5 млн. крон. Это будет осуществляться согласно новому приложению к действующему контракту между минобороны Чехии и LOM Praha, а также в соответствии с соглашением о сотрудничестве между оборонными ведомствами Чехии и Украины.
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