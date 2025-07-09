Правительство Чехии утвердило программу подготовки украинских пилотов F-16 — что известно
Категория
Мир
Дата публикации

Правительство Чехии утвердило программу подготовки украинских пилотов F-16 — что известно

F-16
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Правительство Чехии по инициативе министерства обороны Яны Черноховой утвердило программу подготовки украинских пилотов, которую реализует государственное предприятие LOM Praha

Главные тезисы

  • Правительство Чехии утвердило программу подготовки 8 украинских пилотов F-16 по инициативе министерства обороны.
  • Обучение украинских пилотов является частью поддержки обороны Украины от российской агрессии.

Чехия подготовит 8 украинских пилотов F-16

Об этом сообщила пресс-служба минобороны Чехии.

Речь идет о 150 часах летной подготовки стоимостью около 32 млн чешских крон, которые будут использованы для обучения украинских пилотов.

Этот тренинг является частью помощи, которую Чехия предоставляет Украине для поддержки ее обороны против российской агрессии. Пилотов будут готовить к работе с истребителями F-16, хотя таких самолетов в чешских вооруженных силах нет.

Однако Украина также заинтересована в тренировках на симуляторах и обучающих самолетах L-39.

Министр обороны подчеркнула, что для эффективной защиты Украина нуждается не только в технике, но и квалифицированных военных, в частности пилотов. Чехия как активный член Коалиции желающих считает поддержку Украины своим стратегическим интересом.

Расходы на обучение возместятся в рамках утвержденного бюджета министерства обороны Чехии.

Тренировки будут охватывать не только полеты, но и наземную подготовку, симуляционные занятия, логистику и медицинские осмотры — на общую сумму около 4,5 млн. крон. Это будет осуществляться согласно новому приложению к действующему контракту между минобороны Чехии и LOM Praha, а также в соответствии с соглашением о сотрудничестве между оборонными ведомствами Чехии и Украины.

Обучение будет проходить в рамках действующего национального мандата, разрешающего пребывание на территории Чехии военнослужащих из Украины, ЕС и НАТО с целью подготовки к количеству 800 человек в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина потеряла F-16 во время воздушного боя с Россией
Воздушные Силы ВСУ
Пилоту F-16 удалось выжить
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Нидерланды раскрыли дату предоставления Украине всех истребителей F-16
Нидерланды раскрыли свои планы
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские F-16 и Mirage 2000 подключат к "военному Wi-Fi" НАТО
F-16

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?