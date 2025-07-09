Правительство Чехии утвердило программу подготовки украинских пилотов F-16 — что известно

Чехия подготовит 8 украинских пилотов F-16

Об этом сообщила пресс-служба минобороны Чехии.

Речь идет о 150 часах летной подготовки стоимостью около 32 млн чешских крон, которые будут использованы для обучения украинских пилотов. Поделиться

Этот тренинг является частью помощи, которую Чехия предоставляет Украине для поддержки ее обороны против российской агрессии. Пилотов будут готовить к работе с истребителями F-16, хотя таких самолетов в чешских вооруженных силах нет.

Однако Украина также заинтересована в тренировках на симуляторах и обучающих самолетах L-39.

Министр обороны подчеркнула, что для эффективной защиты Украина нуждается не только в технике, но и квалифицированных военных, в частности пилотов. Чехия как активный член Коалиции желающих считает поддержку Украины своим стратегическим интересом.

Расходы на обучение возместятся в рамках утвержденного бюджета министерства обороны Чехии.

Тренировки будут охватывать не только полеты, но и наземную подготовку, симуляционные занятия, логистику и медицинские осмотры — на общую сумму около 4,5 млн. крон. Это будет осуществляться согласно новому приложению к действующему контракту между минобороны Чехии и LOM Praha, а также в соответствии с соглашением о сотрудничестве между оборонными ведомствами Чехии и Украины.