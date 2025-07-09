Уряд Чехії затвердив програму підготовки українських пілотів F-16 — що відомо

Чехія підготовить 8 українських пілотів F-16

Про це повідомила пресслужба міноборони Чехії.

Ідеться про 150 годин льотної підготовки вартістю близько 32 млн чеських крон, які будуть використані для навчання українських пілотів. Поширити

Цей тренінг — частина допомоги, яку Чехія надає Україні для підтримки її оборони проти російської агресії. Пілотів готуватимуть до роботи з винищувачами F-16, хоча таких літаків у чеських збройних силах немає.

Однак Україна також зацікавлена у тренуваннях на симуляторах і навчальних літаках L-39.

Міністерка оборони наголосила, що для ефективного захисту Україна потребує не лише техніки, а й кваліфікованих військових, зокрема пілотів. Чехія як активний член Коаліції охочих вважає підтримку України своїм стратегічним інтересом.

Витрати на навчання покриють у межах затвердженого бюджету міністерства оборони Чехії.

Тренування охоплюватиме не лише польоти, а й наземну підготовку, симуляційні заняття, логістику та медичні огляди — на загальну суму близько 4,5 млн крон. Це здійснюватиметься згідно з новим додатком до чинного контракту між міноборони Чехії та LOM Praha, а також відповідно до угоди про співпрацю між оборонними відомствами Чехії та України.