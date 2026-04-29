Правительство Германии утвердило дальнейшую помощь Украине на 2027-2030 годы

Правительство Германии утвердило основные ориентиры бюджета на 2027 год, которые предусматривают дальнейшую помощь Украине в размере 11,6 млрд евро в 2027 году и по 8,5 млрд евро ежегодно в течение 2028-2030 годов. В то же время в Берлине допускают, что эти суммы могут изменяться в зависимости от потребностей Киева.

Министр финансов Ларс Клингбайль объяснил уменьшение помощи Украине после 2027 года тем, что Европейский Союз уже согласовал кредитную программу на 90 млрд евро, ранее блокировавшуюся Венгрией. В то же время он подчеркнул, что объемы поддержки могут быть пересмотрены.

Бюджет является частью среднесрочного финансового плана до 2029 года и предусматривает общие расходы на уровне 543,3 млрд. евро, что на 3,6% больше, чем годом ранее.

Одним из ключевых приоритетов остается оборона: расходы на нее возрастут до 105,8 млрд евро в 2027 году (против 82,7 млрд евро в 2026-м), а с учетом специальных фондов и помощи Украине – до 144,9 млрд евро.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц подчеркнул, что события последнего года, в частности, на Ближнем Востоке, подтверждают необходимость инвестиций в безопасность. Общие оборонные расходы Германии достигнут 3,1% ВВП в 2027 году, что соответствует обязательствам перед НАТО, и могут вырасти до 3,7% к 2030 году.

Специальный фонд Германии для инфраструктуры и климата будет сосредоточен преимущественно на транспорте, цифровизации и больничной инфраструктуре, что подчеркивает, где Берлин видит наибольшую потребность в модернизации крупнейшей экономики Европы после лет недостаточного инвестирования.