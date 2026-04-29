Правительство Германии утвердило дальнейшую помощь Украине на 2027-2030 годы
Категория
Экономика
Дата публикации

Германия
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Правительство Германии утвердило основные ориентиры бюджета на 2027 год, которые предусматривают дальнейшую помощь Украине в размере 11,6 млрд евро в 2027 году и по 8,5 млрд евро ежегодно в течение 2028-2030 годов. В то же время в Берлине допускают, что эти суммы могут изменяться в зависимости от потребностей Киева.

Главные тезисы

  • Правительство Германии утвердило помощь Украине на 2027-2030 годы на сумму до 144,9 млрд евро.
  • Оборонные расходы Германии увеличатся до 3,7% ВВП к 2030 году в соответствии с обязательствами перед НАТО.
  • Немецкий канцлер подчеркнул необходимость инвестиций в безопасность после событий на Ближнем Востоке.

Германия планирует новую помощь Украине

Министр финансов Ларс Клингбайль объяснил уменьшение помощи Украине после 2027 года тем, что Европейский Союз уже согласовал кредитную программу на 90 млрд евро, ранее блокировавшуюся Венгрией. В то же время он подчеркнул, что объемы поддержки могут быть пересмотрены.

Бюджет является частью среднесрочного финансового плана до 2029 года и предусматривает общие расходы на уровне 543,3 млрд. евро, что на 3,6% больше, чем годом ранее.

Одним из ключевых приоритетов остается оборона: расходы на нее возрастут до 105,8 млрд евро в 2027 году (против 82,7 млрд евро в 2026-м), а с учетом специальных фондов и помощи Украине – до 144,9 млрд евро.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц подчеркнул, что события последнего года, в частности, на Ближнем Востоке, подтверждают необходимость инвестиций в безопасность. Общие оборонные расходы Германии достигнут 3,1% ВВП в 2027 году, что соответствует обязательствам перед НАТО, и могут вырасти до 3,7% к 2030 году.

Специальный фонд Германии для инфраструктуры и климата будет сосредоточен преимущественно на транспорте, цифровизации и больничной инфраструктуре, что подчеркивает, где Берлин видит наибольшую потребность в модернизации крупнейшей экономики Европы после лет недостаточного инвестирования.

Нашим главным приоритетом остается обеспечение рабочих мест, создание новых и обеспечение экономического роста, - сказал Клингбайл, добавив, что 2027 станет третьим годом рекордных инвестиций.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?