Уряд Німеччини затвердив подальшу допомогу Україні на 2027-2030 роки

Уряд Німеччини затвердив основні орієнтири бюджету на 2027 рік, які передбачають подальшу допомогу Україні в розмірі 11,6 мільярда євро у 2027 році та по 8,5 млрд євро щороку впродовж 2028–2030 років. Водночас у Берліні допускають, що ці суми можуть змінюватися залежно від потреб Києва.

Німеччина планує нову допомогу Україні

Міністр фінансів Ларс Клінгбайль пояснив зменшення допомоги Україні після 2027 року тим, що Європейський Союз уже погодив кредитну програму на 90 млрд євро, яка раніше блокувалася Угорщиною. Водночас він підкреслив, що обсяги підтримки можуть бути переглянуті.

Бюджет є частиною середньострокового фінансового плану до 2029 року і передбачає загальні витрати на рівні 543,3 млрд євро, що на 3,6% більше, ніж роком раніше.

Одним із ключових пріоритетів залишається оборона: видатки на неї зростуть до 105,8 млрд євро у 2027 році (проти 82,7 млрд євро у 2026-му), а з урахуванням спеціальних фондів і допомоги Україні — до 144,9 млрд євро.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц наголосив, що події останнього року, зокрема на Близькому Сході, підтверджують необхідність інвестицій у безпеку. Загальні оборонні витрати Німеччини сягнуть 3,1% ВВП у 2027 році, що відповідає зобов’язанням перед НАТО, і можуть зрости до 3,7% до 2030 року.

Спеціальний фонд Німеччини для інфраструктури та клімату буде зосереджений переважно на транспорті, цифровізації та лікарняній інфраструктурі, що підкреслює, де Берлін бачить найнагальнішу потребу в модернізації найбільшої економіки Європи після років недостатнього інвестування.