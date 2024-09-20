Правительство Норвегии значительно увеличит помощь Украине. Что предлагается

Правительство Норвегии предлагает увеличить помощь Украине на 5 млрд норвежских крон в этом году и выделять по меньшей мере 15 млрд норвежских крон в год до 2030 года. В целом предлагается увеличить сумму программы Нансена с 75 до 135 млрд норвежских крон (11,5 млрд евро).
Главные тезисы
- Правительство Норвегии увеличивает помощь Украине на 5 млрд крон в этом году и планирует выделить не менее 15 млрд крон до 2030 года.
- Программа Нансена будет способствовать защите украинской территории, социальным функциям и определению будущего страны.
- Поддержка Норвегии основана на потребностях Украины и согласована как с украинскими властями, так и с международными партнерами.
- Увеличение помощи от Норвегии направлено на создание безопасной и свободной Украины, способной обеспечить свою независимость.
Норвегия увеличивает помощь Украине
Программа Нансена для Украины — это норвежская программа гражданской и военной поддержки стоимостью 75 млрд норвежских крон на период 2023-2027 годов.
Распределение между гражданской и военной поддержкой принимается ежегодно в соответствии с потребностями Украины.
В 2023 году примерно 19,9 млрд норвежских крон было распределено из программы Нансена; 8,9 млрд. норвежских крон на гражданскую и гуманитарную поддержку и 11 млрд. норвежских крон на военную поддержку Украины.
Цель программы — помочь Украине определиться с собственным будущим, защитить свою территорию и население от нападений России, поддерживать важные социальные функции и уменьшить человеческие страдания. Кроме того, программа будет способствовать восстановлению безопасной и свободной Украины.
Норвежская поддержка основывается на потребностях Украины. Поддержка согласована с украинскими властями и международными партнерами.
Он говорит, что будет две возможности в год рассмотреть дополнительные ассигнования, сверх того, что поступает в государственный бюджет.
Лидер либералов Гури Мелби недовольна уровнем пакета и считает, что власти в первую очередь учитывают, что конфликт может длиться долго.
Спикер Норвежско-украинской ассоциации друзей Ян Оттесен тоже ужасно разочарован предложением правительства.
Сейчас у нас была историческая возможность присоединиться и помочь Украине одержать военную победу, а также отметить Норвегию на международном уровне. Мы упускаем этот шанс. По сути, мы будем продолжать давать так же мало, как и раньше, еще несколько лет.
Украина будет производить по норвежской лицензии артснаряды 155 мм
Премьер страны Йонас Гар Стере отметил, что Украина нуждается в артиллерийских боеприпасах, чтобы противостоять российской агрессии. Производитель боеприпасов Nammo заключил соглашение, которое позволит наладить лицензионное производство 155-мм артиллерийских снарядов в Украине. Благодаря этому украинские войска будут получать боеприпасы быстрее.
Норвегия выделит средства, чтобы позволить Nammo передать технологию и опыт Украине. Министр иностранных дел Эспен Барт Эйде назвал сотрудничество с украинской оборонной промышленностью «мудрым и эффективным» способом поддержать Украину.
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