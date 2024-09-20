Правительство Норвегии значительно увеличит помощь Украине. Что предлагается
Категория
Мир
Дата публикации

Правительство Норвегии значительно увеличит помощь Украине. Что предлагается

Норвегия
Читати українською
Источник:  Panorama Nyheter

Правительство Норвегии предлагает увеличить помощь Украине на 5 млрд норвежских крон в этом году и выделять по меньшей мере 15 млрд норвежских крон в год до 2030 года. В целом предлагается увеличить сумму программы Нансена с 75 до 135 млрд норвежских крон (11,5 млрд евро).

Главные тезисы

  • Правительство Норвегии увеличивает помощь Украине на 5 млрд крон в этом году и планирует выделить не менее 15 млрд крон до 2030 года.
  • Программа Нансена будет способствовать защите украинской территории, социальным функциям и определению будущего страны.
  • Поддержка Норвегии основана на потребностях Украины и согласована как с украинскими властями, так и с международными партнерами.
  • Увеличение помощи от Норвегии направлено на создание безопасной и свободной Украины, способной обеспечить свою независимость.

Норвегия увеличивает помощь Украине

Программа Нансена для Украины — это норвежская программа гражданской и военной поддержки стоимостью 75 млрд норвежских крон на период 2023-2027 годов.

Распределение между гражданской и военной поддержкой принимается ежегодно в соответствии с потребностями Украины.

В 2023 году примерно 19,9 млрд норвежских крон было распределено из программы Нансена; 8,9 млрд. норвежских крон на гражданскую и гуманитарную поддержку и 11 млрд. норвежских крон на военную поддержку Украины.

Цель программы — помочь Украине определиться с собственным будущим, защитить свою территорию и население от нападений России, поддерживать важные социальные функции и уменьшить человеческие страдания. Кроме того, программа будет способствовать восстановлению безопасной и свободной Украины.

Норвежская поддержка основывается на потребностях Украины. Поддержка согласована с украинскими властями и международными партнерами.

Также программа продлена на три года — с 2027 по 2030 год.

Мы предложили ввести минимальный уровень нашей поддержки для Украины, где 15 млрд норвежских крон будет составлять основу поддержки ежегодно вместо потолка в 75 млрд норвежских крон.

Йонас Гар Стере

Йонас Гар Стере

Премьер-министр Норвегии

Он говорит, что будет две возможности в год рассмотреть дополнительные ассигнования, сверх того, что поступает в государственный бюджет.

Лидер либералов Гури Мелби недовольна уровнем пакета и считает, что власти в первую очередь учитывают, что конфликт может длиться долго.

130 млрд норвежских крон звучит много, но главный шаг правительства состоит в том, что они учитывают тот факт, что будет конфликт, который продлится до 2030 года. Война должна закончиться задолго до этого и больше нужно выделить сейчас. К тому времени остаются только обещания на бумаге.

Спикер Норвежско-украинской ассоциации друзей Ян Оттесен тоже ужасно разочарован предложением правительства.

Сейчас у нас была историческая возможность присоединиться и помочь Украине одержать военную победу, а также отметить Норвегию на международном уровне. Мы упускаем этот шанс. По сути, мы будем продолжать давать так же мало, как и раньше, еще несколько лет.

Украина будет производить по норвежской лицензии артснаряды 155 мм

Премьер страны Йонас Гар Стере отметил, что Украина нуждается в артиллерийских боеприпасах, чтобы противостоять российской агрессии. Производитель боеприпасов Nammo заключил соглашение, которое позволит наладить лицензионное производство 155-мм артиллерийских снарядов в Украине. Благодаря этому украинские войска будут получать боеприпасы быстрее.

Норвегия выделит средства, чтобы позволить Nammo передать технологию и опыт Украине. Министр иностранных дел Эспен Барт Эйде назвал сотрудничество с украинской оборонной промышленностью «мудрым и эффективным» способом поддержать Украину.

В марте правительство Норвегии разрешило норвежским оборонным компаниям обращаться в Министерство иностранных дел за лицензией на передачу технологий в Украину. Компания Nammo подала заявку и получила разрешение.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Норвегия передаст Украине запчасти к вертолетам Sea King
Правительство Норвегии
Норвегия передаст Украине запчасти к вертолетам Sea King
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Норвегия выделит более 92 млн долл на усиление украинского ПВО
Норвегия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Норвегия профинансирует производство 155-мм артснарядов Украиной
Правительство Норвегии
Снаряды

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?