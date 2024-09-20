Правительство Норвегии значительно увеличит помощь Украине. Что предлагается

Правительство Норвегии предлагает увеличить помощь Украине на 5 млрд норвежских крон в этом году и выделять по меньшей мере 15 млрд норвежских крон в год до 2030 года. В целом предлагается увеличить сумму программы Нансена с 75 до 135 млрд норвежских крон (11,5 млрд евро).

Норвегия увеличивает помощь Украине

Программа Нансена для Украины — это норвежская программа гражданской и военной поддержки стоимостью 75 млрд норвежских крон на период 2023-2027 годов.

Распределение между гражданской и военной поддержкой принимается ежегодно в соответствии с потребностями Украины.

В 2023 году примерно 19,9 млрд норвежских крон было распределено из программы Нансена; 8,9 млрд. норвежских крон на гражданскую и гуманитарную поддержку и 11 млрд. норвежских крон на военную поддержку Украины.

Цель программы — помочь Украине определиться с собственным будущим, защитить свою территорию и население от нападений России, поддерживать важные социальные функции и уменьшить человеческие страдания. Кроме того, программа будет способствовать восстановлению безопасной и свободной Украины.

Норвежская поддержка основывается на потребностях Украины. Поддержка согласована с украинскими властями и международными партнерами.

Также программа продлена на три года — с 2027 по 2030 год. Поделиться

Мы предложили ввести минимальный уровень нашей поддержки для Украины, где 15 млрд норвежских крон будет составлять основу поддержки ежегодно вместо потолка в 75 млрд норвежских крон. Йонас Гар Стере Премьер-министр Норвегии

Он говорит, что будет две возможности в год рассмотреть дополнительные ассигнования, сверх того, что поступает в государственный бюджет.

Лидер либералов Гури Мелби недовольна уровнем пакета и считает, что власти в первую очередь учитывают, что конфликт может длиться долго.

130 млрд норвежских крон звучит много, но главный шаг правительства состоит в том, что они учитывают тот факт, что будет конфликт, который продлится до 2030 года. Война должна закончиться задолго до этого и больше нужно выделить сейчас. К тому времени остаются только обещания на бумаге. Поделиться

Спикер Норвежско-украинской ассоциации друзей Ян Оттесен тоже ужасно разочарован предложением правительства.

Сейчас у нас была историческая возможность присоединиться и помочь Украине одержать военную победу, а также отметить Норвегию на международном уровне. Мы упускаем этот шанс. По сути, мы будем продолжать давать так же мало, как и раньше, еще несколько лет.

Украина будет производить по норвежской лицензии артснаряды 155 мм

Премьер страны Йонас Гар Стере отметил, что Украина нуждается в артиллерийских боеприпасах, чтобы противостоять российской агрессии. Производитель боеприпасов Nammo заключил соглашение, которое позволит наладить лицензионное производство 155-мм артиллерийских снарядов в Украине. Благодаря этому украинские войска будут получать боеприпасы быстрее.

Норвегия выделит средства, чтобы позволить Nammo передать технологию и опыт Украине. Министр иностранных дел Эспен Барт Эйде назвал сотрудничество с украинской оборонной промышленностью «мудрым и эффективным» способом поддержать Украину.