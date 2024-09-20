Уряд Норвегії значно збільшить допомогу Україні. Що пропонується

Уряд Норвегії пропонує збільшити допомогу Україні на 5 млрд норвезьких крон цього року і виділяти щонайменше 15 млрд норвезьких крон на рік до 2030 року. Загалом пропонується збільшити суму програми Нансена з 75 до 135 млрд норвезьких крон (11,5 млрд євро).

Норвегія збільшує допомогу Україні

Програма Нансена для України — це норвезька програма цивільної та військової підтримки вартістю 75 млрд норвезьких крон на період 2023–2027 років.

Розподіл між цивільною та військовою підтримкою приймається щорічно відповідно до потреб України.

У 2023 році приблизно 19,9 млрд норвезьких крон було розподілено з програми Нансена; 8,9 млрд норвезьких крон на цивільну та гуманітарну підтримку та 11 млрд норвезьких крон на військову підтримку України.

Мета програми — допомогти Україні визначитися з власним майбутнім, захистити свою територію та населення від нападів Росії, підтримувати важливі соціальні функції та зменшити людські страждання. Крім того, програма сприятиме відбудові безпечної та вільної України.

Норвезька підтримка базується на потребах України. Підтримка узгоджена з українською владою та міжнародними партнерами.

Також програму продовжено на три роки — з 2027 по 2030 рік. Поширити

Ми запропонували запровадити мінімальний рівень нашої підтримки для України, де 15 млрд норвезьких крон складатиме основу підтримки щороку, замість стелі в 75 млрд норвезьких крон. Йонас Гар Стьоре Прем’єр-міністр Норвегії

Він каже, що буде дві можливості на рік розглянути додаткові асигнування, понад те, що надходить у державний бюджет.

Лідер лібералів Гурі Мелбі незадоволена рівнем пакета і вважає, що влада в першу чергу враховує, що конфлікт може тривати довго.

130 млрд норвезьких крон звучить багато, але головний крок уряду полягає в тому, що вони враховують той факт, що буде конфлікт, який триватиме до 2030 року. Війна має закінчитися задовго до цього, і більше потрібно виділити зараз. До того часу залишаються лише обіцянки на папері. Поширити

Речник Норвезько-української асоціації друзів Ян Оттесен теж страшенно розчарований пропозицією уряду.

Зараз у нас була історична можливість долучитися і допомогти Україні здобути військову перемогу, а водночас відзначити Норвегію на міжнародному рівні. Ми пропускаємо цей шанс. По суті, ми продовжуватимемо давати так само мало, як і раніше, ще кілька років.

Україна вироблятиме за норвезькою ліцензією артснаряди 155 мм

Премʼєр країни Йонас Гар Стьоре зазначив, що Україна має велику потребу в артилерійських боєприпасах, щоб протистояти російській агресії. Тож виробник боєприпасів Nammo уклав угоду, яка дозволить налагодити ліцензійне виробництво 155-мм артилерійських снарядів в Україні. Завдяки цьому українські війська отримуватимуть боєприпаси швидше.

Норвегія виділить кошти, щоб дозволити Nammo передати технології та досвід Україні. Міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде назвав співпрацю з українською оборонною промисловістю «мудрим та ефективним» способом підтримати Україну.