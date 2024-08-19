Правительство под руководством канцлера Германии Олафа Шольца вызвало бурю критики со стороны других как провластных, так и оппозиционных немецких политиков из-за решений по сокращению помощи Украине.

Правительство Шольца жестко ограничило дополнительную помощь Украине

По информации журналистов, издания Минобороны и Минфин Германии обвиняют друг друга в блокировании решений по выделению дополнительной помощи Украине.

Отмечается, что в Украину продолжают присылать уже принятую ранее помощь, однако новые не запланированные заявки, в частности по закупке новых запчастей для поврежденных танков, в Минфине Германии уже не рассматривают.

При этом представители ведомства заявили журналистам, что готовы рассмотреть выделение дополнительных средств в короткие сроки, однако пока нет никакого конкретного доклада относительно текущих материальных потребностей, которые могли бы быть рассмотрены.

Олаф Шольц

По словам собеседников журналистов из немецкого правительства, канцлер Олаф Шольц якобы лично запретил Минобороны посылать Минфину финансовые запросы на дополнительную помощь Украине.

Представители Минобороны заявляют, что Минфин якобы заблокировал более 30 высокоприоритетных поставок Украине на общую сумму 3,87 млрд. евро.

Журналисты подчеркивают, что речь идет о запчастях для немецкой военной техники на вооружении ВСУ, артиллерийских боеприпасах, дронах и бронетехнике.

Что известно о мощной критике в адрес правительства Шольца из-за сокращения помощи Украине

Руководитель Комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот от входящей в правящую коалицию партии СДПГ раскритиковал срыв немецким правительством финансирования дополнительной помощи Украине и намерения сократить расходы на нее в бюджете Германии на следующий год.

Украинская армия впервые за несколько месяцев снова перешла в наступление, стране сейчас нужна полная поддержка ее важнейшего военного союзника в Европе – Германии. В то же время дискуссия о будущем финансировании военной помощи выглядит скрытым уклонением Германии от ответственности. Мы не можем поставить нашу безопасность в зависимости от бюджетных ограничений, – цитирует заявление Рот издание Spiegel. Поделиться

Критика также прозвучала со стороны оппозиционных германских политиков.

Так, по словам депутата от ХДС Родериха Кизеветтера, отказ от дальнейшего финансирования помощи Украине фактически означает, что Берлин покидает Киев без поддержки.

При этом некоторые германские политики, такие как Сара Вагенкнехт, возглавляющая политический блок имени себя самой, призвали к полному прекращению помощи Украине.