Уряд Шольца опинився у центрі скандалу через скорочення допомоги Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

Уряд Шольца опинився у центрі скандалу через скорочення допомоги Україні

Олаф Шольц
Джерело:  Bild

Уряд під керівництвом канцлера Німеччини Олафа Шольца викликав бурю критики з боку інших як провладних, так і опозиційних німецьких політиків через рішення щодо скорочення допомоги Україні. 

Головні тези:

  • Уряд Шольца обмежив додаткову допомогу Україні, спровокувавши суперечки між відомствами та критику від інших німецьких політиків.
  • Канцлер Олаф Шольц особисто заборонив надсилати фінансові запити на допомогу Україні, що спричинило зупинку більш ніж 30 високопріоритетних поставок.
  • Представники німецького уряду оприлюднили наміри скоротити видатки на допомогу Україні у наступному бюджеті.

Уряд Шольца жорстко обмежив додаткову допомогу Україні

За інформацією журналістів видання Міноборони і Мінфін Німеччини звинувачують одне одного у блокуванні рішень щодо виділення додаткової допомоги Україні.

Зазначається, що до України продовжують надсилати вже ухвалену раніше допомогу, однак нові не заплановані заявки, зокрема, щодо закупівлі нових запчастин для пошкоджених танків, у Мінфіні Німеччини вже не розглядають.

При цьому представники відомства заявили журналістам, що готові розглянути виділення додаткових коштів у короткі терміни, однак не має поки жодної конкретної доповіді щодо поточних матеріальних потреб, які могли б бути розглянуті.

В уряді Шольца суперечки через скорочення допомоги Україні
Олаф Шольц

За словами співрозмовників журналістів з німецького уряду, канцлер Олаф Шольц нібито особисто заборонив Міноборони надсилати Мінфіну фінансові запити на додаткову допомогу Україні.

Представники Міноборони заявляють, що Мінфін нібито заблокував понад 30 високопріоритетних поставок Україні на загальну суму 3,87 млрд євро.

Журналісти підкреслюють, що мова йде про запчастини для німецької військової техніки на озброєнні ЗСУ, артилерійські боєприпаси, дрони та бронетехніку.

Що відомо про потужну критику на адресу уряду Шольца через скорочення допомоги Україні

Керівник Комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот від партії СДПН, яка входить до правлячої коаліції, розкритикував зрив німецьким урядом фінансування додаткової допомоги Україні та наміри скоротити видатки на неї у бюджеті Німеччини на наступний рік.

Українська армія вперше за кілька місяців знову перейшла в наступ, країні зараз потрібна повна підтримка її найважливішого військового союзника в Європі - Німеччини. Натомість дискусія про майбутнє фінансування військової допомоги має вигляд прихованого ухилення Німеччини від відповідальності. Ми не можемо поставити нашу безпеку в залежність від бюджетних обмежень, - цитує заяву Рот видання Spiegel.

Критика також пролунала з боку опозиційних німецьких політиків.

Так, за словами депутата від ХДС Родеріха Кізеветтера, відмова від подальшого фінансування допомоги Україні фактично означає, що Берлін залишає Київ без підтримки.

При цьому деякі німецькі політики, такі як Сара Вагенкнехт, яка очолює політичний блок імені себе самої, закликали до повного припинення допомоги Україні.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Німеччині відмовились від виділення додаткової фінансової допомоги Україні
Олаф Шольц
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Уряд Німеччини зірвав передачу Україні системи ППО IRIS-T
ППО IRIS-T
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина передала Україні новий військовий пакет. Що туди увійшло
Німеччина передала Україні новий військовий пакет. Що туди увійшло

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?