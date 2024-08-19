Уряд Шольца опинився у центрі скандалу через скорочення допомоги Україні

Уряд під керівництвом канцлера Німеччини Олафа Шольца викликав бурю критики з боку інших як провладних, так і опозиційних німецьких політиків через рішення щодо скорочення допомоги Україні.

Уряд Шольца жорстко обмежив додаткову допомогу Україні

За інформацією журналістів видання Міноборони і Мінфін Німеччини звинувачують одне одного у блокуванні рішень щодо виділення додаткової допомоги Україні.

Зазначається, що до України продовжують надсилати вже ухвалену раніше допомогу, однак нові не заплановані заявки, зокрема, щодо закупівлі нових запчастин для пошкоджених танків, у Мінфіні Німеччини вже не розглядають.

При цьому представники відомства заявили журналістам, що готові розглянути виділення додаткових коштів у короткі терміни, однак не має поки жодної конкретної доповіді щодо поточних матеріальних потреб, які могли б бути розглянуті.

Олаф Шольц

За словами співрозмовників журналістів з німецького уряду, канцлер Олаф Шольц нібито особисто заборонив Міноборони надсилати Мінфіну фінансові запити на додаткову допомогу Україні.

Представники Міноборони заявляють, що Мінфін нібито заблокував понад 30 високопріоритетних поставок Україні на загальну суму 3,87 млрд євро.

Журналісти підкреслюють, що мова йде про запчастини для німецької військової техніки на озброєнні ЗСУ, артилерійські боєприпаси, дрони та бронетехніку.

Що відомо про потужну критику на адресу уряду Шольца через скорочення допомоги Україні

Керівник Комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот від партії СДПН, яка входить до правлячої коаліції, розкритикував зрив німецьким урядом фінансування додаткової допомоги Україні та наміри скоротити видатки на неї у бюджеті Німеччини на наступний рік.

Українська армія вперше за кілька місяців знову перейшла в наступ, країні зараз потрібна повна підтримка її найважливішого військового союзника в Європі - Німеччини. Натомість дискусія про майбутнє фінансування військової допомоги має вигляд прихованого ухилення Німеччини від відповідальності. Ми не можемо поставити нашу безпеку в залежність від бюджетних обмежень, - цитує заяву Рот видання Spiegel. Поширити

Критика також пролунала з боку опозиційних німецьких політиків.

Так, за словами депутата від ХДС Родеріха Кізеветтера, відмова від подальшого фінансування допомоги Україні фактично означає, що Берлін залишає Київ без підтримки.

При цьому деякі німецькі політики, такі як Сара Вагенкнехт, яка очолює політичний блок імені себе самої, закликали до повного припинення допомоги Україні.