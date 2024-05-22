Правительство Швеции согласовало с проправительственной партией "Шведские демократы" программу дополнительной военной поддержки Украины на общую сумму 75 миллиардов крон (7,01 миллиарда долларов) в течение трех лет.
7 млрд долл. помощи будут равномерно распределены в течение трех лет
С этим предложением общая военная и гражданская поддержка Украины со стороны Швеции составит более 100 миллиардов шведских крон.
Военная помощь Украине может, например, предоставляться в форме бесплатной передачи оборонного оборудования, финансовых взносов и финансовой поддержки закупкам оборонного оборудования.
Ситуация с безопасностью в Европе является самой серьезной со времен Второй мировой войны
В правительстве отметили, что эта программа может обременить государственные финансы на несколько лет и даже после 2026 года.
После вторжения России в Украину ситуация с безопасностью в Европе самая серьезная со времен Второй мировой войны. Это означает, что перевооружение внутри страны должно продолжаться одновременно с поддержкой Украины.
Поэтому стороны сотрудничества также соглашаются, что поддержка Украины осуществляется таким образом, чтобы не взорвать развитие оборонного потенциала Швеции и не навредить другим необходимым реформам, сообщили в правительстве Швеции.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон оценил, что после присоединения его страны к НАТО ей понадобится до двух лет для достижения желаемой мощности для предоставления Украине большего количества боеприпасов и усиления собственных вооруженных сил.
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