Правительство Швеции согласовало с проправительственной партией "Шведские демократы" программу дополнительной военной поддержки Украины на общую сумму 75 миллиардов крон (7,01 миллиарда долларов) в течение трех лет.

7 млрд долл. помощи будут равномерно распределены в течение трех лет

С этим предложением общая военная и гражданская поддержка Украины со стороны Швеции составит более 100 миллиардов шведских крон.

Военная помощь Украине может, например, предоставляться в форме бесплатной передачи оборонного оборудования, финансовых взносов и финансовой поддержки закупкам оборонного оборудования.

В целях усиления шведской поддержки Украины правительство и "Шведские демократы" соглашаются ввести рамочную программу военной поддержки Украины на 2024-2026 годы. Швеция увеличит поддержку, и рамка составляет 75 миллиардов шведских крон на военную поддержку на 2024-2026 годы, по 25 миллиардов шведских крон в год, говорится в сообщении шведского правительства. Поделиться

Ситуация с безопасностью в Европе является самой серьезной со времен Второй мировой войны

В правительстве отметили, что эта программа может обременить государственные финансы на несколько лет и даже после 2026 года.

После вторжения России в Украину ситуация с безопасностью в Европе самая серьезная со времен Второй мировой войны. Это означает, что перевооружение внутри страны должно продолжаться одновременно с поддержкой Украины.

Поэтому стороны сотрудничества также соглашаются, что поддержка Украины осуществляется таким образом, чтобы не взорвать развитие оборонного потенциала Швеции и не навредить другим необходимым реформам, сообщили в правительстве Швеции.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон оценил, что после присоединения его страны к НАТО ей понадобится до двух лет для достижения желаемой мощности для предоставления Украине большего количества боеприпасов и усиления собственных вооруженных сил.