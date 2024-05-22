Уряд Швеції погодив з проурядовою партією "Шведські демократи" програму додаткової військової підтримки України на загальну суму 75 мільярдів крон (7,01 мільярда доларів) протягом трьох років.
7 млрд дол допомоги будуть рівномірно розподілені протягом трьох років
З цією пропозицією загальна військова і цивільна підтримка України з боку Швеції становитиме понад 100 мільярдів шведських крон.
Військова допомога Україні може, наприклад, надаватися у формі безоплатної передачі оборонного обладнання, фінансових внесків та фінансової підтримки на закупівлю оборонного обладнання.
Ситуація з безпекою в Європі є найсерйознішою з часів Другої світової війни
В уряді зазначили при цьому, що ця програма може обтяжити державні фінанси на кілька років і навіть після 2026 року.
Після вторгнення Росії в Україну ситуація з безпекою в Європі є найсерйознішою з часів Другої світової війни. Це означає, що переозброєння всередині країни має тривати одночасно з підтримкою України.
Тому сторони співпраці також погоджуються, що підтримка України здійснюється таким чином, щоб не підірвати розбудову оборонного потенціалу Швеції і не зашкодити іншим необхідним реформам, — повідомили в уряді Швеції.
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон оцінив, що після приєднання його країни до НАТО їй знадобиться до двох років, щоб досягти бажаної потужності для надання Україні більшої кількості боєприпасів і посилення власних збройних сил.
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