Уряд Швеції погодив з проурядовою партією "Шведські демократи" програму додаткової військової підтримки України на загальну суму 75 мільярдів крон (7,01 мільярда доларів) протягом трьох років.

7 млрд дол допомоги будуть рівномірно розподілені протягом трьох років

З цією пропозицією загальна військова і цивільна підтримка України з боку Швеції становитиме понад 100 мільярдів шведських крон.

Військова допомога Україні може, наприклад, надаватися у формі безоплатної передачі оборонного обладнання, фінансових внесків та фінансової підтримки на закупівлю оборонного обладнання.

З метою посилення шведської підтримки України уряд та "Шведські демократи" погоджуються запровадити рамкову програму військової підтримки України на 2024-2026 роки. Швеція збільшить підтримку, і рамка складає 75 мільярдів шведських крон на військову підтримку на 2024-2026 роки, по 25 мільярдів шведських крон на рік, — йдеться у повідомленні шведського уряду. Поширити

Ситуація з безпекою в Європі є найсерйознішою з часів Другої світової війни

В уряді зазначили при цьому, що ця програма може обтяжити державні фінанси на кілька років і навіть після 2026 року.

Після вторгнення Росії в Україну ситуація з безпекою в Європі є найсерйознішою з часів Другої світової війни. Це означає, що переозброєння всередині країни має тривати одночасно з підтримкою України.

Тому сторони співпраці також погоджуються, що підтримка України здійснюється таким чином, щоб не підірвати розбудову оборонного потенціалу Швеції і не зашкодити іншим необхідним реформам, — повідомили в уряді Швеції.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон оцінив, що після приєднання його країни до НАТО їй знадобиться до двох років, щоб досягти бажаної потужності для надання Україні більшої кількості боєприпасів і посилення власних збройних сил.