Правительство Венгрии цинично похвасталось результатами операции "Украинский золотой конвой"
Правительство Венгрии цинично похвасталось результатами операции "Украинский золотой конвой"

золото
Венгерское правительство показало, как выглядят захваченные в украинских инкассаторских авто наличные средства и золотые слитки.

Главные тезисы

  • Венгерское правительство похвасталось результатами операции “Украинский золотой конвой”, где задержаны семь граждан Украины с большим количеством наличных и золота.
  • Фотографии захваченных наличных средств и золота вызвали возмущение и начали расследование подозрений в отмывании денег.

В Венгрии кичатся "результатами" похищение золота и наличных Сбербанка

Фото размещены на официальной Facebook-странице венгерского правительства.

Там отметили, что "на фотографиях — операция "Украинский золотой конвой".

В венгерском правительстве объяснили, что 5 марта были задержаны семь граждан Украины, среди которых якобы бывший генерал спецслужб, перевозивший двумя бронированными автомобилями 40 млн долл., 35 млн евро и 9 килограммов золота из Австрии в Украину через Венгрию.

Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии расследует подозрение в отмывании денег.

Ранее в венгерском правительстве заявили о планах выслать семерых украинских инкассаторов, задержанных сотрудниками Национальной налоговой и таможенной службы Венгрии.

