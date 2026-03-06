Правительство Венгрии цинично похвасталось результатами операции "Украинский золотой конвой"

Венгерское правительство показало, как выглядят захваченные в украинских инкассаторских авто наличные средства и золотые слитки.
В Венгрии кичатся "результатами" похищение золота и наличных Сбербанка
Фото размещены на официальной Facebook-странице венгерского правительства.
В венгерском правительстве объяснили, что 5 марта были задержаны семь граждан Украины, среди которых якобы бывший генерал спецслужб, перевозивший двумя бронированными автомобилями 40 млн долл., 35 млн евро и 9 килограммов золота из Австрии в Украину через Венгрию.
Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии расследует подозрение в отмывании денег.
Ранее в венгерском правительстве заявили о планах выслать семерых украинских инкассаторов, задержанных сотрудниками Национальной налоговой и таможенной службы Венгрии.
