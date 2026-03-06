Уряд Угорщини цинічно похвалився результатами операції "Український золотий конвой"
Уряд Угорщини цинічно похвалився результатами операції "Український золотий конвой"

золото

Угорський уряд показав, як виглядають захоплені в українських інкасаторських авто готівкові кошти та золоті зливки.

Головні тези:

  • Угорський уряд відкрив результати операції “Український золотий конвой”, де затримано сімох громадян України, які перевозили велику кількість готівки та золото.
  • Фото захопленої готівки та золота опубліковані на офіційній сторінці угорського уряду, що викликає обурення та складається на розслідування підозри у відмиванні грошей.

В Угорщині хизуються “результатами” викрадення золота і готівки Ощадбанку

Фото опубліковані на офіційній Facebook-сторінці угорського уряду.

Там зазначили, що "на фотографіях — "операція "Український золотий конвой".

В угорському уряді пояснили, що 5 березня було затримано сімох громадян України, серед яких нібито колишній генерал спецслужб, які перевозили двома броньованими автомобілями 40 млн дол, 35 млн євро та 9 кілограмів золота з Австрії до України через Угорщину.

Національна податкова та митна служба Угорщини розслідує підозру у відмиванні грошей.

Раніше в угорському уряді заявили про плани вислати сімох українських інкасаторів, яких затримали співробітники Національної податкової та митної служби Угорщини.

