Уряд Угорщини цинічно похвалився результатами операції "Український золотий конвой"

Угорський уряд показав, як виглядають захоплені в українських інкасаторських авто готівкові кошти та золоті зливки.

В Угорщині хизуються “результатами” викрадення золота і готівки Ощадбанку

Фото опубліковані на офіційній Facebook-сторінці угорського уряду.

Там зазначили, що "на фотографіях — "операція "Український золотий конвой". Поширити

В угорському уряді пояснили, що 5 березня було затримано сімох громадян України, серед яких нібито колишній генерал спецслужб, які перевозили двома броньованими автомобілями 40 млн дол, 35 млн євро та 9 кілограмів золота з Австрії до України через Угорщину.

Національна податкова та митна служба Угорщини розслідує підозру у відмиванні грошей.