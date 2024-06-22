При каком условии РФ применит ядерное оружие — прогноз экспертов

Президент России Владимир Путин продолжает использовать ядерные угрозы в рамках своей продолжительной информационной кампании, направленной на то, чтобы воспрепятствовать дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада, говорится в отчете американского Института изучения войны.
Главные тезисы
- Президент России Владимир Путин продолжает использовать ядерные угрозы для препятствования поддержке Украины со стороны Запада.
- Возможное стратегическое поражение российских войск на поле боя в Украине может спровоцировать Россию на применение ядерного оружия.
- Эксперты считают, что Россия может использовать ядерное оружие, независимо от поддержки Запада для Украины.
- Использование ядерных угроз является способом РФ манипулировать международными отношениями и влиять на процессы в геополитической сфере.
- Маловероятно, что реальное применение ядерного оружия Россией приведет к фактической ядерной эскалации в регионе.
При каком условии РФ применит ядерное оружие
Кроме того, Путин во время пресс-конференции во Вьетнаме 20 июня заявил, что Россия рассматривает возможность "снижения порога" применения ядерного оружия в российской ядерной доктрине и возможное будущее стратегическое поражение российских войск на поле боя в Украине приведет к "концу войны".
Заявления Путина, судя по всему, являются продолжением его недавней информационной операции, направленной на саботаж усилий Запада по противодействию российскому вторжению.
В то же время, подчеркивают аналитики, ядерные угрозы являются ключевым аспектом способности России манипулировать принимающими иностранными лицами и маловероятно, что она приведет к фактической ядерной эскалации.
Ядерные угрозы РФ
В мае бывший президент РФ, действующий заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал ядерные учения РФ. По его словам, лидеры Запада не желают логически мыслить в контексте того, что помощь Украине живой силой "вызовет прямое вступление их стран в войну", на которое стране-агрессору "придется отвечать".
В то же время эксперты считают, что Россия будет использовать ядерное оружие независимо от того, будет ли Запад вооружать Украину.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-