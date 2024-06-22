При каком условии РФ применит ядерное оружие — прогноз экспертов

Президент России Владимир Путин продолжает использовать ядерные угрозы в рамках своей продолжительной информационной кампании, направленной на то, чтобы воспрепятствовать дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада, говорится в отчете американского Института изучения войны.

При каком условии РФ применит ядерное оружие

Во время выступления перед российскими офицерами 21 июня Путин заявил, что Россия планирует и дальше развивать свою ядерную триаду как "гарантию стратегического сдерживания" и поддерживать баланс сил в мире. Путин отметил, что Россия также работает над увеличением своих обычных боевых возможностей и оборонно-промышленного производства, — говорится в отчете. Поделиться

Кроме того, Путин во время пресс-конференции во Вьетнаме 20 июня заявил, что Россия рассматривает возможность "снижения порога" применения ядерного оружия в российской ядерной доктрине и возможное будущее стратегическое поражение российских войск на поле боя в Украине приведет к "концу войны".

Путин, возможно, ошибочно приравнял поражение России в Украине к экзистенциальной угрозе российскому государству, чтобы сослаться на "исключительный случай", в котором российская ядерная доктрина допускает использование ядерного оружия, — отмечает ISW. Поделиться

Заявления Путина, судя по всему, являются продолжением его недавней информационной операции, направленной на саботаж усилий Запада по противодействию российскому вторжению.

В то же время, подчеркивают аналитики, ядерные угрозы являются ключевым аспектом способности России манипулировать принимающими иностранными лицами и маловероятно, что она приведет к фактической ядерной эскалации.

Ядерные угрозы РФ

В мае бывший президент РФ, действующий заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал ядерные учения РФ. По его словам, лидеры Запада не желают логически мыслить в контексте того, что помощь Украине живой силой "вызовет прямое вступление их стран в войну", на которое стране-агрессору "придется отвечать".

В то же время эксперты считают, что Россия будет использовать ядерное оружие независимо от того, будет ли Запад вооружать Украину.