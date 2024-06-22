За якої умови РФ застосує ядерну зброю — прогноз експертів

Президент Росії Володимир Путін продовжує використовувати ядерні погрози в рамках своєї тривалої інформаційної кампанії, спрямованої на те, щоб перешкодити подальшій підтримці України з боку Заходу, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.
Головні тези:
- Президент Росії Володимир Путін продовжує використовувати ядерні погрози для перешкодження підтримці України з боку Заходу.
- Можлива стратегічна поразка російських військ на полі бою в Україні може спровокувати Росію на застосування ядерної зброї.
- Експерти вважають, що Росія може використовувати ядерну зброю незалежно від підтримки Заходу для України.
- Використання ядерних загроз є способом для РФ маніпулювати міжнародними стосунками та впливати на процеси у геополітичній сфері.
- Малоймовірно, що реальне застосування ядерної зброї Росією призведе до фактичної ядерної ескалації у регіоні.
За якої умови РФ застосує ядерну зброю
Крім того, Путін під час пресконференції у В'єтнамі 20 червня заявив, що Росія розглядає можливість "зниження порогу" застосування ядерної зброї в російській ядерній доктрині та що можлива майбутня стратегічна поразка російських військ на полі бою в Україні призведе до "кінця війни".
Заяви Путіна, судячи з усього, є продовженням його недавньої інформаційної операції, спрямованої на саботаж зусиль Заходу з протидії російському вторгненню.
Водночас, підкреслюють аналітики, ядерні загрози є ключовим аспектом здатності Росії маніпулювати іноземними особами, які приймають рішення, і малоймовірно, що вона призведе до фактичної ядерної ескалації.
Ядерні загрози РФ
У травні колишній президент РФ, чинний заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв прокоментував ядерні навчання РФ. За його словами, лідери Заходу не бажають логічно мислити в контексті того, що допомога Україні живою силою "спричинить прямий вступ їхніх країн у війну", на який країні-агресору "доведеться відповідати".
Водночас експерти вважають, що Росія використовуватиме ядерну зброю незалежно від того, чи буде Захід озброювати Україну.
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