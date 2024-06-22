За якої умови РФ застосує ядерну зброю — прогноз експертів
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За якої умови РФ застосує ядерну зброю — прогноз експертів

ядерн
Джерело:  ISW

Президент Росії Володимир Путін продовжує використовувати ядерні погрози в рамках своєї тривалої інформаційної кампанії, спрямованої на те, щоб перешкодити подальшій підтримці України з боку Заходу, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Головні тези:

  • Президент Росії Володимир Путін продовжує використовувати ядерні погрози для перешкодження підтримці України з боку Заходу.
  • Можлива стратегічна поразка російських військ на полі бою в Україні може спровокувати Росію на застосування ядерної зброї.
  • Експерти вважають, що Росія може використовувати ядерну зброю незалежно від підтримки Заходу для України.
  • Використання ядерних загроз є способом для РФ маніпулювати міжнародними стосунками та впливати на процеси у геополітичній сфері.
  • Малоймовірно, що реальне застосування ядерної зброї Росією призведе до фактичної ядерної ескалації у регіоні.

За якої умови РФ застосує ядерну зброю

Під час виступу перед російськими офіцерами 21 червня Путін заявив, що Росія планує й надалі розвивати свою ядерну тріаду як "гарантію стратегічного стримування" і підтримувати баланс сил у світі. Путін зазначив, що Росія також працює над збільшенням своїх звичайних бойових можливостей і оборонно-промислового виробництва, — йдеться у звіті.

Крім того, Путін під час пресконференції у В'єтнамі 20 червня заявив, що Росія розглядає можливість "зниження порогу" застосування ядерної зброї в російській ядерній доктрині та що можлива майбутня стратегічна поразка російських військ на полі бою в Україні призведе до "кінця війни".

Путін, можливо, помилково прирівняв поразку Росії в Україні до екзистенціальної загрози російській державі, щоб послатися на "винятковий випадок", у якому наявна російська ядерна доктрина допускає використання ядерної зброї, — зазначає ISW.

Заяви Путіна, судячи з усього, є продовженням його недавньої інформаційної операції, спрямованої на саботаж зусиль Заходу з протидії російському вторгненню.

Водночас, підкреслюють аналітики, ядерні загрози є ключовим аспектом здатності Росії маніпулювати іноземними особами, які приймають рішення, і малоймовірно, що вона призведе до фактичної ядерної ескалації.

Ядерні загрози РФ

У травні колишній президент РФ, чинний заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв прокоментував ядерні навчання РФ. За його словами, лідери Заходу не бажають логічно мислити в контексті того, що допомога Україні живою силою "спричинить прямий вступ їхніх країн у війну", на який країні-агресору "доведеться відповідати".

Водночас експерти вважають, що Росія використовуватиме ядерну зброю незалежно від того, чи буде Захід озброювати Україну.

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