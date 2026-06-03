Производство Patriot. Зеленский призвал НАТО помочь Украине в получении лицензии

Президент Владимир Зеленский призвал страны НАТО помочь Украине получить лицензии на производство Patriot, потому что нынешних производственных возможностей этих систем недостаточно, чтобы отвечать всем угрозам в мире.
Главные тезисы
- Украина нуждается в лицензиях на производство системы Patriot из-за нехватки производственных возможностей.
- Зеленский обратился к НАТО с просьбой корректировки политических решений в отношении лицензий на производство Patriot.
Зеленский призвал НАТО помочь Украине: подробности
Об этом глава государства сообщил в обращении к участникам заседания Совета Украина — НАТО в Киеве.
Он отметил, что Украина уже показала на многих типах вооружения, особенно на дронах, что может быстро двигаться и производить современные системы в больших масштабах.
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