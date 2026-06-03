Производство Patriot. Зеленский призвал НАТО помочь Украине в получении лицензии

Мы поднимали этот вопрос с предыдущей администрацией США и продолжаем обсуждать его с нынешней, а именно: предоставление Украине лицензий на производство таких систем — систем Patriot. И речь не только об Украине — это для всех европейцев, имеющих такие возможности, чтобы начать массово их производить. Нынешних производственных возможностей Patriot просто недостаточно, чтобы отвечать всем имеющимся и потенциальным угрозам в мире.