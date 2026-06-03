Производство Patriot. Зеленский призвал НАТО помочь Украине в получении лицензии
Категория
Украина
Дата публикации

Производство Patriot. Зеленский призвал НАТО помочь Украине в получении лицензии

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский призвал страны НАТО помочь Украине получить лицензии на производство Patriot, потому что нынешних производственных возможностей этих систем недостаточно, чтобы отвечать всем угрозам в мире.

Главные тезисы

  • Украина нуждается в лицензиях на производство системы Patriot из-за нехватки производственных возможностей.
  • Зеленский обратился к НАТО с просьбой корректировки политических решений в отношении лицензий на производство Patriot.

Зеленский призвал НАТО помочь Украине: подробности

Об этом глава государства сообщил в обращении к участникам заседания Совета Украина — НАТО в Киеве.

Мы поднимали этот вопрос с предыдущей администрацией США и продолжаем обсуждать его с нынешней, а именно: предоставление Украине лицензий на производство таких систем — систем Patriot. И речь не только об Украине — это для всех европейцев, имеющих такие возможности, чтобы начать массово их производить. Нынешних производственных возможностей Patriot просто недостаточно, чтобы отвечать всем имеющимся и потенциальным угрозам в мире.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он отметил, что Украина уже показала на многих типах вооружения, особенно на дронах, что может быстро двигаться и производить современные системы в больших масштабах.

Поэтому прошу вашей поддержки на политическом уровне, чтобы помочь достичь положительных решений относительно этих лицензий.

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