Виробництво Patriot. Зеленський закликав НАТО допомогти Україні в отриманні ліцензії

Президент Володимир Зеленський закликав країни НАТО допомогти Україні отримати ліцензії на виробництво Patriot, бо нинішніх виробничих спроможностей цих систем недостатньо, щоб відповідати всім загрозам у світі.
Головні тези:
- Зеленський закликав НАТО допомогти Україні отримати ліцензії на виробництво системи Patriot.
- Потреба у ліцензіях виникла через нестачу виробничих спроможностей для виробництва системи Patriot.
Зеленський закликав НАТО допомогти Україні: подробиці
Про це глава держави повідомив у зверненні до учасників засідання Ради Україна — НАТО в Києві.
Він зазначив, що Україна вже показала на багатьох типах озброєння, особливо на дронах, що може рухатися швидко й виробляти сучасні системи у великих масштабах.
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