Виробництво Patriot. Зеленський закликав НАТО допомогти Україні в отриманні ліцензії
Категорія
Україна
Дата публікації

Виробництво Patriot. Зеленський закликав НАТО допомогти Україні в отриманні ліцензії

Володимир Зеленський
Зеленський
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Президент Володимир Зеленський закликав країни НАТО допомогти Україні отримати ліцензії на виробництво Patriot, бо нинішніх виробничих спроможностей цих систем недостатньо, щоб відповідати всім загрозам у світі.

Головні тези:

  • Зеленський закликав НАТО допомогти Україні отримати ліцензії на виробництво системи Patriot.
  • Потреба у ліцензіях виникла через нестачу виробничих спроможностей для виробництва системи Patriot.

Зеленський закликав НАТО допомогти Україні: подробиці

Про це глава держави повідомив у зверненні до учасників засідання Ради Україна — НАТО в Києві.

Ми порушували це питання з попередньою адміністрацією США і продовжуємо обговорювати його з нинішньою, а саме: надання Україні ліцензій на виробництво таких систем — систем Patriot. І йдеться не лише про Україну — це для всіх європейців, які мають такі спроможності, щоб почати масово їх виробляти. Нинішніх виробничих спроможностей Patriot просто недостатньо, щоб відповідати всім наявним і потенційним загрозам у світі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він зазначив, що Україна вже показала на багатьох типах озброєння, особливо на дронах, що може рухатися швидко й виробляти сучасні системи у великих масштабах.

Тож прошу вашої підтримки на політичному рівні, щоб допомогти досягти позитивних рішень і щодо цих ліцензій.

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