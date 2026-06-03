Виробництво Patriot. Зеленський закликав НАТО допомогти Україні в отриманні ліцензії

Ми порушували це питання з попередньою адміністрацією США і продовжуємо обговорювати його з нинішньою, а саме: надання Україні ліцензій на виробництво таких систем — систем Patriot. І йдеться не лише про Україну — це для всіх європейців, які мають такі спроможності, щоб почати масово їх виробляти. Нинішніх виробничих спроможностей Patriot просто недостатньо, щоб відповідати всім наявним і потенційним загрозам у світі.