"Ради бога, кому это интересно?". В США публично высмеяли Россию
Категория
Экономика
Дата публикации

"Ради бога, кому это интересно?". В США публично высмеяли Россию

Джеффри Пайетт
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Источник:  Голос Америки

Официальный Вашингтон рассчитывает, что истечение контракта на транзит газа РФ через Украину станет мощным шагом к завершению эпохи зависимости Европы от российских энергоресурсов.

Главные тезисы

  • США и Европейская комиссия активно поддерживают решение об отказе от российских энергоресурсов.
  • Российский газ являлся основным орудием влияния на украинскую экономику, поэтому важно искать альтернативы.
  • Международное сообщество все больше осознает опасность контроля России над энергетическими рынками.

Россия потеряет еще одну сферу влияния

С заявлением по этому поводу выступил заместитель госсекретаря Джеффри Пайетт.

Журналисты попросили его прокомментировать давление на Украину, чтобы она продлила контракт по транзиту российского газа.

По словам Пайетта, здесь важно осознавать, что давление идет только от одной или двух стран, а "сигнал от Еврокомиссии очень четкий".

На этом фоне представитель Госдепа поддержал решение еврокомиссара по энергетике Дэна Йоргенсена.

Как известно, последний заявил об отказе от российского газа, а также намерении поэтапно устранить зависимость в газовой, ядерной сферах и все формы зависимости от российских энергоресурсов.

Ключевая цель — выйти на ноль поставок из России в 2027 году.

Россия должна потерять еще один рычаг влияния на Украину

По словам Пайетта, никто в США не понимает, зачем нужно пролонгировать соглашение, которое давало возможность России много лет оказывать влияние на Украину.

Торговля энергоресурсами, особенно газом, была основным вектором влияния России на украинскую экономику со времен обретения независимости. Ради бога, кому это интересно? Кого может интересовать продолжение этих отношений?

Джеффри Паэтт

Джеффри Паэтт

Заместитель главы Госдепа США

По его мнению, на мировой арене есть понимание необходимости отказаться от российских энергоресурсов.

Даже Япония — и я об этом говорил и с министром энергетики, и с министром иностранных дел Японии в четверг и пятницу — даже Япония, получающая примерно 10% своего газа из Сахалина, даже она ясно осознает, что Россия — ненадежный поставщик.

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