Офіційний Вашингтон розраховує, що закінчення контракту на транзит газу РФ через Україну стане потужним кроком до завершення епохи залежності Європи від російських енергоресурсів.
Головні тези:
- США та Європейська комісія активно підтримують рішення про відмову від російських енергоресурсів.
- Російський газ був основним знаряддям впливу на українську економіку, тому важливо шукати альтернативи.
- Міжнародна спільнота дедалі більше усвідомлює небезпеку контролю Росії над енергетичними ринками.
Росія втратить ще одну сферу впливу
З заявою з цього приводу виступив заступник держсекретаря Джеффрі Паєтт.
Журналісти попросили його прокоментувати тиск на Україну, щоб вона продовжила контракт щодо транзиту російського газу.
За словами Паєтта, тут важливо усвідомлювати, що тиск йде лише від однієї чи двох країн, а “сигнал від Єврокомісії дуже чіткий".
На цьому тлі представник Держдепу підтримав рішення єврокомісара з питань енергетики Дена Йоргенсена.
Як відомо, останній заявив про відмову від російського газу, а також намір поетапно усунути залежність в газовій, ядерній сферах, та усі форми залежності від російських енергоресурсів.
Ключова ціль — вийти на нуль постачань з Росії у 2027 році.
Росія повинна втрати ще один важіль впливу на Україну
За словами Паєтта, ніхто в США не розуміє, навіщо потрібно пролонгувати угоду, яка давала можливість Росії багато років чинити вплив на Україну.
На його переконання, на світовій арені є розуміння необхідності відмовитись від російських енергоресурсів.
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