Расходный материал. Кирби назвал количество уничтоженных военных КНДР на Курщине

По оценкам Соединенных Штатов, только за последнюю неделю в Курской области северокорейские войска потеряли тысячу погибших и раненых.

В Белом доме раскрыли потери КНДР на Курщине

Об этом на брифинге 27 декабря заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, войска КНДР понесут "массовые потери" в полномасштабной войне России против Украины.

Приведенная им оценка потерь в тысячу войск значительно превышает число, которое приводили американские чиновники ранее.

Очевидно, что российские и северокорейские военные лидеры рассматривают эти войска как расходный материал и отдают им приказы о безнадежных атаках на украинскую оборону. Джон Кирби Представитель Белого дома

Он охарактеризовал наступательные действия северокорейских войск против украинских сил как "массированные, разрозненные атаки".

КНДР стремительно теряет своих солдат на Курщине

23 декабря Владимир Зеленский поделился новыми важными данными по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего.

По словам президента, во время заседания 23 декабря он заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского по поводу ситуации на поле боя в Украине, а также в Курской области РФ.

Владимир Зеленский предупредил, что существует угроза направления дополнительного количества солдат и военной техники русской армии от Северной Кореи.