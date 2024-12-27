Витратний матеріал. Кірбі назвав кількість знищених військових КНДР на Курщині

За оцінками Сполучених Штатів, лише за останній тиждень у Курській області північнокорейські війська втратили тисячу загиблими та пораненими.

У Білому домі розкрили втрати КНДР на Курщині

Про це на брифінгу 27 грудня заявив представник Білого дому Джон Кірбі.

За словами Кірбі, війська КНДР зазнають "масових втрат" у повномасштабній війні Росії проти України.

Наведена ним оцінка втрат у тисячу військ значно перевищує число, яке американські посадовці наводили раніше.

Очевидно, що російські і північнокорейські військові лідери розглядають ці війська як витратний матеріал і віддають їм накази про безнадійні атаки на українську оборону. Джон Кірбі Представник Білого дому

Він схарактеризував наступальні дії північнокорейських військ проти українських сил як "масовані, розрізнені атаки".

КНДР стрімко втрачає своїх солдатів на Курщині

23 грудня Володимир Зеленський поділився новими важливими даними за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.

За словами президента, під час засідання 23 грудня він заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського стосовно ситуації на полі бою в Україні, а також у Курській області РФ.

Володимир Зеленський попередив, що існує загроза направлення додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії від Північної Кореї.