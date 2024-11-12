Разрушение армией РФ дамбы Кураховского водохранилища — вода прибывает, но без подтоплений

Из-за повреждений россиянами дамбы Кураховского водохранилища в Донецкой области вода продолжает прибывать в населенные пункты вдоль течения реки Волча. Однако подтопления в жилые дома пока не зафиксированы.

Какая ситуация после обстрела РФ дамбы Кураховского водохранилища

Как сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун, пока критическую ситуацию не фиксируют, однако из-за постоянных российских обстрелов осмотреть гидротехническое сооружение пока не удалось.

Мы так и не смогли уехать для обследования дамбы. Вода продолжает прибывать ниже Терновской дамбы, но, по сообщениям коллег, критической ситуации нет, подтопленных домов тоже пока нет, — отметил Роман Падун. Поделиться

Падун также объяснил, что в течение трех месяцев враг пытался разрушить дамбу, но конструкция позволяет сохранять минимальный уровень воды даже в случае повреждений.

Дамба имеет критический уровень воды, который может получиться, но ниже его остается минимум воды. Поделиться

Также Падун добавил, что Курахово находится под постоянными обстрелами со стороны врага, применяющего артиллерию, РСЗО, управляемые авиабомбы и беспилотники. Поэтому поставки воды и гуманитарной помощи затруднены — последний подвоз был месяц назад.

В городе остается около 800 человек. Эвакуационная дорога находится под интенсивным обстрелом, но полиция продолжает вывозить на бронетехнике по 2-4 человека каждый день по запросам местных жителей.

Армия РФ разрушила дамбу Кураховского водохранилища

Преступная армия РФ утром 11 ноября обстреляла Курахово в Донецкой области и разрушила Терновскую дамбу Кураховского водохранилища.

По информации источников украинских изданий, вода из реки Волча уже поднялась на 1 метр. Подъем воды фиксируют в близлежащих деревнях.

Нам известно, что идет вода по селам, расположенным возле Терновской дамбы. Характер повреждения, критичность подтвердить не можем. Обзор дамбы не можем осуществить из-за постоянных обстрелов по состоянию на данный момент, — рассказал в комментарии журналистам "Общественное Донбасс" руководитель Кураховской МВА Роман Падун. Поделиться

Он отметил, что по предварительной информации, вода приближается к населенным пунктам Великоновоселковской общины.

Отмечается, что осмотр места попадания затруднен из-за боевых действий в районах Курахово и Покровска.