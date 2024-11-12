Разрушение армией РФ дамбы Кураховского водохранилища — вода прибывает, но без подтоплений

Из-за повреждений россиянами дамбы Кураховского водохранилища в Донецкой области вода продолжает прибывать в населенные пункты вдоль течения реки Волча. Однако подтопления в жилые дома пока не зафиксированы.
Главные тезисы
- Армия РФ совершила преступный акт, разрушив дамбу Кураховского водохранилища в Донецкой области, что привело к прибытию воды в населенные пункты вдоль реки Волча.
- Повреждения дамбы привели к подъему уровня воды на 1 метр, однако подтопления в жилые дома пока не произошло, хотя существует риск для населенных пунктов ниже дамбы.
- Постоянные обстрелы со стороны российских войск затрудняют осмотр и ремонт гидротехнического сооружения, что создает потенциальную угрозу для жителей.
- Жители населенных пунктов ниже Терновской плотины подвержены риску частичного подтопления в случае значительного ущерба дамбе.
Какая ситуация после обстрела РФ дамбы Кураховского водохранилища
Как сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун, пока критическую ситуацию не фиксируют, однако из-за постоянных российских обстрелов осмотреть гидротехническое сооружение пока не удалось.
Падун также объяснил, что в течение трех месяцев враг пытался разрушить дамбу, но конструкция позволяет сохранять минимальный уровень воды даже в случае повреждений.
Также Падун добавил, что Курахово находится под постоянными обстрелами со стороны врага, применяющего артиллерию, РСЗО, управляемые авиабомбы и беспилотники. Поэтому поставки воды и гуманитарной помощи затруднены — последний подвоз был месяц назад.
В городе остается около 800 человек. Эвакуационная дорога находится под интенсивным обстрелом, но полиция продолжает вывозить на бронетехнике по 2-4 человека каждый день по запросам местных жителей.
Армия РФ разрушила дамбу Кураховского водохранилища
Преступная армия РФ утром 11 ноября обстреляла Курахово в Донецкой области и разрушила Терновскую дамбу Кураховского водохранилища.
По информации источников украинских изданий, вода из реки Волча уже поднялась на 1 метр. Подъем воды фиксируют в близлежащих деревнях.
Он отметил, что по предварительной информации, вода приближается к населенным пунктам Великоновоселковской общины.
Отмечается, что осмотр места попадания затруднен из-за боевых действий в районах Курахово и Покровска.
В зависимости от степени повреждения дамбы существует риск частичного подтопления населенных пунктов, расположенных ниже реки Волчи: это села Старые Терны, Улакли, Константинополь, Андреевка, Алексеевка, Богатырь, Зеленый Угол, Новоукраинка и ряда населенных пунктов в Днепропетровской области.
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