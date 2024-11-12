Разрушение армией РФ дамбы Кураховского водохранилища — вода прибывает, но без подтоплений
Категория
Украина
Дата публикации

Разрушение армией РФ дамбы Кураховского водохранилища — вода прибывает, но без подтоплений

Разрушение армией РФ дамбы Кураховского водохранилища — вода прибывает, но без подтоплений
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Источник:  Суспільне

Из-за повреждений россиянами дамбы Кураховского водохранилища в Донецкой области вода продолжает прибывать в населенные пункты вдоль течения реки Волча. Однако подтопления в жилые дома пока не зафиксированы.

Главные тезисы

  • Армия РФ совершила преступный акт, разрушив дамбу Кураховского водохранилища в Донецкой области, что привело к прибытию воды в населенные пункты вдоль реки Волча.
  • Повреждения дамбы привели к подъему уровня воды на 1 метр, однако подтопления в жилые дома пока не произошло, хотя существует риск для населенных пунктов ниже дамбы.
  • Постоянные обстрелы со стороны российских войск затрудняют осмотр и ремонт гидротехнического сооружения, что создает потенциальную угрозу для жителей.
  • Жители населенных пунктов ниже Терновской плотины подвержены риску частичного подтопления в случае значительного ущерба дамбе.

Какая ситуация после обстрела РФ дамбы Кураховского водохранилища

Как сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун, пока критическую ситуацию не фиксируют, однако из-за постоянных российских обстрелов осмотреть гидротехническое сооружение пока не удалось.

Мы так и не смогли уехать для обследования дамбы. Вода продолжает прибывать ниже Терновской дамбы, но, по сообщениям коллег, критической ситуации нет, подтопленных домов тоже пока нет, — отметил Роман Падун.

Падун также объяснил, что в течение трех месяцев враг пытался разрушить дамбу, но конструкция позволяет сохранять минимальный уровень воды даже в случае повреждений.

Дамба имеет критический уровень воды, который может получиться, но ниже его остается минимум воды.

Также Падун добавил, что Курахово находится под постоянными обстрелами со стороны врага, применяющего артиллерию, РСЗО, управляемые авиабомбы и беспилотники. Поэтому поставки воды и гуманитарной помощи затруднены — последний подвоз был месяц назад.

В городе остается около 800 человек. Эвакуационная дорога находится под интенсивным обстрелом, но полиция продолжает вывозить на бронетехнике по 2-4 человека каждый день по запросам местных жителей.

Армия РФ разрушила дамбу Кураховского водохранилища

Преступная армия РФ утром 11 ноября обстреляла Курахово в Донецкой области и разрушила Терновскую дамбу Кураховского водохранилища.

По информации источников украинских изданий, вода из реки Волча уже поднялась на 1 метр. Подъем воды фиксируют в близлежащих деревнях.

Нам известно, что идет вода по селам, расположенным возле Терновской дамбы. Характер повреждения, критичность подтвердить не можем. Обзор дамбы не можем осуществить из-за постоянных обстрелов по состоянию на данный момент, — рассказал в комментарии журналистам "Общественное Донбасс" руководитель Кураховской МВА Роман Падун.

Он отметил, что по предварительной информации, вода приближается к населенным пунктам Великоновоселковской общины.

Отмечается, что осмотр места попадания затруднен из-за боевых действий в районах Курахово и Покровска.

В зависимости от степени повреждения дамбы существует риск частичного подтопления населенных пунктов, расположенных ниже реки Волчи: это села Старые Терны, Улакли, Константинополь, Андреевка, Алексеевка, Богатырь, Зеленый Угол, Новоукраинка и ряда населенных пунктов в Днепропетровской области.

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