Руйнування армією РФ дамби Курахівського водосховища — вода прибуває, але без підтоплень

Через пошкодження росіянами дамби Курахівського водосховища на Донеччині вода продовжує прибувати до населених пунктів уздовж течії річки Вовча. Проте підтоплень до житлових будинків поки не зафіксовано.
Головні тези:
- Армія РФ вчинила злочинний акт, руйнуючи дамбу Курахівського водосховища на Донеччині.
- Вода з річки Вовча вже піднялась на 1 метр через пошкодження дамби, проте поки що підтоплень до житлових будинків не відбулось.
- Критичної ситуації щодо підтоплень наразі немає, але постійні обстріли російських військ ускладнюють огляд та ремонт гідротехнічної споруди.
- Жителям нижче Тернівської греблі загрожує ризик часткового підтоплення, якщо пошкодження дамби буде значним.
Яка ситуація після обстрілу РФ дамби Курахівського водосховища
Як повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун, наразі критичної ситуації не фіксують, проте через постійні російські обстріли оглянути гідротехнічну споруду поки що не вдалося.
Падун також пояснив, що протягом трьох місяців ворог намагався зруйнувати дамбу, але конструкція дозволяє зберігати мінімальний рівень води навіть у разі пошкоджень.
Також Падун додав, що Курахове перебуває під постійними обстрілами з боку ворога, який застосовує артилерію, РСЗВ, керовані авіабомби та безпілотники. Через це постачання води й гуманітарної допомоги ускладнене — останній підвіз був місяць тому.
У місті залишається близько 800 людей. Евакуаційна дорога перебуває під інтенсивним обстрілом, але поліція продовжує вивозити на бронетехніці по 2-4 людини щодня за запитами місцевих жителів.
Армія РФ зруйнувала дамбу Курахівського водосховища
Злочинна армія РФ зранку 11 листопада обстріляла Курахове на Донеччині і зруйнувала Тернівську дамбу Курахівського водосховища.
За інформацією джерел українських видань, вода з річки Вовча вже піднялась на 1 метр. Підйом води фіксують у прилеглих селах.
Він зазначив, що за попередньою інформацією, вода наближається до населених пунктів Великоновосілківської громади.
Зазначається, що огляд місця влучання ускладнений через бойові дії у районах Курахового та Покровська.
Залежно від ступеня пошкодження дамби існує ризик часткового підтоплення населених пунктів, розташованих нижче за річкою Вовчою: це села Старі Терни, Улакли, Константинополь, Андріївка, Олексіївка, Богатир, Зелений Кут, Новоукраїнка та низки населених пунктів у Дніпропетровській області.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-