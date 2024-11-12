Руйнування армією РФ дамби Курахівського водосховища — вода прибуває, але без підтоплень

Через пошкодження росіянами дамби Курахівського водосховища на Донеччині вода продовжує прибувати до населених пунктів уздовж течії річки Вовча. Проте підтоплень до житлових будинків поки не зафіксовано.

Яка ситуація після обстрілу РФ дамби Курахівського водосховища

Як повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун, наразі критичної ситуації не фіксують, проте через постійні російські обстріли оглянути гідротехнічну споруду поки що не вдалося.

Ми так і не змогли виїхати для обстеження дамби. Вода продовжує прибувати нижче Тернівської греблі, але, за повідомленнями колег, критичної ситуації немає, підтоплених будинків теж поки що немає, — зазначив Роман Падун. Поширити

Падун також пояснив, що протягом трьох місяців ворог намагався зруйнувати дамбу, але конструкція дозволяє зберігати мінімальний рівень води навіть у разі пошкоджень.

Дамба має критичний рівень води, який може вийти, але нижче нього залишається мінімум води. Поширити

Також Падун додав, що Курахове перебуває під постійними обстрілами з боку ворога, який застосовує артилерію, РСЗВ, керовані авіабомби та безпілотники. Через це постачання води й гуманітарної допомоги ускладнене — останній підвіз був місяць тому.

У місті залишається близько 800 людей. Евакуаційна дорога перебуває під інтенсивним обстрілом, але поліція продовжує вивозити на бронетехніці по 2-4 людини щодня за запитами місцевих жителів.

Армія РФ зруйнувала дамбу Курахівського водосховища

Злочинна армія РФ зранку 11 листопада обстріляла Курахове на Донеччині і зруйнувала Тернівську дамбу Курахівського водосховища.

За інформацією джерел українських видань, вода з річки Вовча вже піднялась на 1 метр. Підйом води фіксують у прилеглих селах.

Нам відомо, що йде вода по селах, що розташовані біля Тернівської дамби. Характер пошкодження, критичність підтвердити не можемо. Огляд дамби не можемо здійснити через постійні обстріли станом на зараз, — розповів у коментарі журналістам "Суспільне Донбас" керівник Курахівської МВА Роман Падун. Поширити

Він зазначив, що за попередньою інформацією, вода наближається до населених пунктів Великоновосілківської громади.

Зазначається, що огляд місця влучання ускладнений через бойові дії у районах Курахового та Покровська.