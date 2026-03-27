Рубио опроверг заявление Зеленского о гарантиях безопасности США в обмен на Донбасс

Государственный секретарь США Марко Рубио возразил слова Президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях безопасности в обмен на выход ВСУ с территории Донецкой и Луганской областей.
Главные тезисы
- Марко Рубио опроверг заявление президента Зеленского о получении гарантий безопасности от США в обмен на выход ВСУ из Донбасса.
- Государственный секретарь США подчеркнул, что гарантии безопасности зависят от завершения войны на Донбассе.
Рубио возразил заявление Зеленского о гарантиях безопасности и Донбассе.
Об этом он заявил во время пресс-конференции.
Он также добавил, что гарантии безопасности — это войска, готовые вмешаться и обеспечить безопасность.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предлагают Киеву свои гарантии безопасности в обмен на вывод украинских войск из неоккупированных частей Донецкой и Луганской областей.
По информации вернувшейся из Соединенных Штатов Америки переговорной команды реального движения к миру со стороны России пока нет.
Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что украинские войска не выйдут из Донбасса и не покинут 200 тысяч проживающих там украинцев.
