Рубио опроверг заявление Зеленского о гарантиях безопасности США в обмен на Донбасс

Государственный секретарь США Марко Рубио возразил слова Президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях безопасности в обмен на выход ВСУ с территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Рубио заверил, что Зеленскому говорили совсем другое. По его словам, речь шла о том, что гарантии безопасности "не вступят в силу до тех пор, пока не закончится война".

Он также добавил, что гарантии безопасности — это войска, готовые вмешаться и обеспечить безопасность.

Но это не было связано с условием "если только он отдаст территорию". Я не знаю, почему он говорит такие вещи. Марк Рубио Госсекретарь США

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предлагают Киеву свои гарантии безопасности в обмен на вывод украинских войск из неоккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

По информации вернувшейся из Соединенных Штатов Америки переговорной команды реального движения к миру со стороны России пока нет.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что украинские войска не выйдут из Донбасса и не покинут 200 тысяч проживающих там украинцев.