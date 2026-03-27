Рубио опроверг заявление Зеленского о гарантиях безопасности США в обмен на Донбасс
Источник:  Укринформ

Государственный секретарь США Марко Рубио возразил слова Президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях безопасности в обмен на выход ВСУ с территории Донецкой и Луганской областей.

Главные тезисы

  • Марко Рубио опроверг заявление президента Зеленского о получении гарантий безопасности от США в обмен на выход ВСУ из Донбасса.
  • Государственный секретарь США подчеркнул, что гарантии безопасности зависят от завершения войны на Донбассе.

Рубио возразил заявление Зеленского о гарантиях безопасности и Донбассе.

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Рубио заверил, что Зеленскому говорили совсем другое. По его словам, речь шла о том, что гарантии безопасности "не вступят в силу до тех пор, пока не закончится война".

Он также добавил, что гарантии безопасности — это войска, готовые вмешаться и обеспечить безопасность.

Но это не было связано с условием "если только он отдаст территорию". Я не знаю, почему он говорит такие вещи.

Госсекретарь США

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предлагают Киеву свои гарантии безопасности в обмен на вывод украинских войск из неоккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

По информации вернувшейся из Соединенных Штатов Америки переговорной команды реального движения к миру со стороны России пока нет.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что украинские войска не выйдут из Донбасса и не покинут 200 тысяч проживающих там украинцев.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США не продают оружие России и не вводят санкции против Украины — Рубио
Рубио
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Рубио VS Вэнс. Трамп уже выбирает преемника
Рубио имеет больше шансов стать новым президентом США
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Рубио поссорился с западными дипломатами из-за Украины и Ирана
Рубио злится, что просьбы Трампа остаются без ответа

