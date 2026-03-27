Рубіо заперечив заяву Зеленського щодо гарантій безпеки США в обмін на Донбас

Державний секретар США Марко Рубіо заперечив слова Президента України Володимира Зеленського щодо гарантій безпеки в обмін на вихід ЗСУ з території Донецької та Луганської областей.
Головні тези:
- Марко Рубіо заперечив заяву Зеленського про гарантії безпеки в обмін на вихід ЗСУ з Донбасу.
- Державний секретар вказав, що гарантії безпеки залежать від завершення війни на Донбасі.
Про це він заявив під час пресконференції.
Він також додав, що гарантії безпеки — це війська, які готові втрутитися та забезпечити безпеку.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що США пропонують Києву свої гарантії безпеки в обмін на виведення українських військ з неокупованих частин Донецької та Луганської областей.
За інформацією переговорної команди, яка повернулася зі Сполучених Штатів Америки, реального руху до миру з боку Росії наразі немає.
Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що українські війська не вийдуть з Донбасу та не залишать 200 тисяч українців, які там мешкають.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-