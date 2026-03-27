Рубіо заперечив заяву Зеленського щодо гарантій безпеки США в обмін на Донбас
Джерело: Укрінформ

Державний секретар США Марко Рубіо заперечив слова Президента України Володимира Зеленського щодо гарантій безпеки в обмін на вихід ЗСУ з території Донецької та Луганської областей.

Головні тези:

  • Марко Рубіо заперечив заяву Зеленського про гарантії безпеки в обмін на вихід ЗСУ з Донбасу.
  • Державний секретар вказав, що гарантії безпеки залежать від завершення війни на Донбасі.

Про це він заявив під час пресконференції.

Рубіо запевнив, що Зеленському говорили зовсім інше. За його словами, йшлося про те, що гарантії безпеки "не набудуть чинності доти, доки не закінчиться війна".

Він також додав, що гарантії безпеки — це війська, які готові втрутитися та забезпечити безпеку.

Але це не було пов'язано з умовою "якщо лише він віддасть територію". Я не знаю, чому він говорить такі речі.

Марко Рубіо

Держсекретар США

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що США пропонують Києву свої гарантії безпеки в обмін на виведення українських військ з неокупованих частин Донецької та Луганської областей.

За інформацією переговорної команди, яка повернулася зі Сполучених Штатів Америки, реального руху до миру з боку Росії наразі немає.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що українські війська не вийдуть з Донбасу та не залишать 200 тисяч українців, які там мешкають.

