По словам нардепа от партии Голос, секретаря парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, украинские военные выполнили все боевые задачи во время обороны плацдарма в Крынках на левобережье Херсонской области.

Какую цель преследовала оборона плацдарма в Крынках и с чем связано отступление

Мы говорим сейчас просто о Крынках, не обо всем левобережье. Если говорить обо всем левобережье, там есть присутствие наших войск. Что касается Кринок, то у меня наша последняя информация, что мы полностью вышли из этого населенного пункта в связи с тем, что там уже невозможно удерживать позиции. Россияне практически уничтожили этот населенный пункт и там негде держаться, – объясняет Костенко. Поделиться

Военные ВСУ

По его словам, украинские защитники в Крынках изначально получили задачи по расширению плацдарма и продвижению в направлении оккупированного Россией Крыма.

Какие боевые задания украинские военные получили в Крынках

Костенко подчеркнул, что украинские военные заняли Крынки и вели боевые действия в районе соседнего населенного пункта Казачьи Лагери, где был создан целый ряд плацдармов, которые оттянули на себя большое количество резервных сил оккупационной армии РФ и не позволили этим силам продвигаться по территории Запорожской области.

Там, за некоторыми, скажем так, донесениями, стояла и сейчас стоит парашютно-десантная дивизия, которая была скована, в том числе, и этими плацдармами, которые они боялись, что будут развиваться дальше. Если бы не было этих Кринок и если бы не было наших плацдармов, они бы более спокойно маневрировали своими силами и средствами на другие направления. И, по меньшей мере, могли бы прорвать или нанести большие потери на других направлениях, - объясняет нардеп. Поделиться

Так, по словам Костенко, "этот плацдарм сыграл свою роль… именно со стратегической точки зрения и с точки зрения помощи по другим направлениям".