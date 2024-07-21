С какой целью ВСУ держали оборону в Крынках — ответ нардепа Костенко
Категория
Украина
Дата публикации

С какой целью ВСУ держали оборону в Крынках — ответ нардепа Костенко

Военные ВСУ
Читати українською
Источник:  NV

По словам нардепа от партии Голос, секретаря парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко, украинские военные выполнили все боевые задачи во время обороны плацдарма в Крынках на левобережье Херсонской области.

Главные тезисы

  • Украинские военные успешно выполнили все боевые задачи во время обороны Крынках на левобережье Херсонской области.
  • Оборона в Крынках стала стратегически важной, удерживая резервные силы оккупационной армии РФ и способствуя продвижению в направлении оккупированного Крыма.
  • Защитники в Крынках заняли плацдарм и создали ряд точек, оттянув на себя резервные силы оккупационной армии РФ, препятствуя их продвижению в Запорожской области.
  • Украинский нардеп Костенко подчеркивает важность плацдармов в стратегическом плане и их влияние на всеобщую обороноспособность страны.
  • Роль плацдарма в Крынках сыграла важную стратегическую роль, помогая в обороне Украины и удержании оккупационных сил.

Какую цель преследовала оборона плацдарма в Крынках и с чем связано отступление

Мы говорим сейчас просто о Крынках, не обо всем левобережье. Если говорить обо всем левобережье, там есть присутствие наших войск. Что касается Кринок, то у меня наша последняя информация, что мы полностью вышли из этого населенного пункта в связи с тем, что там уже невозможно удерживать позиции. Россияне практически уничтожили этот населенный пункт и там негде держаться, – объясняет Костенко.

ВСУ выполнили все боевые задания в Крынках
Военные ВСУ

По его словам, украинские защитники в Крынках изначально получили задачи по расширению плацдарма и продвижению в направлении оккупированного Россией Крыма.

Какие боевые задания украинские военные получили в Крынках

Костенко подчеркнул, что украинские военные заняли Крынки и вели боевые действия в районе соседнего населенного пункта Казачьи Лагери, где был создан целый ряд плацдармов, которые оттянули на себя большое количество резервных сил оккупационной армии РФ и не позволили этим силам продвигаться по территории Запорожской области.

Там, за некоторыми, скажем так, донесениями, стояла и сейчас стоит парашютно-десантная дивизия, которая была скована, в том числе, и этими плацдармами, которые они боялись, что будут развиваться дальше. Если бы не было этих Кринок и если бы не было наших плацдармов, они бы более спокойно маневрировали своими силами и средствами на другие направления. И, по меньшей мере, могли бы прорвать или нанести большие потери на других направлениях, - объясняет нардеп.

Так, по словам Костенко, "этот плацдарм сыграл свою роль… именно со стратегической точки зрения и с точки зрения помощи по другим направлениям".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Плацдарм в Крынках. Как ГУР, ССО и ТрО смогли провести уникальную операцию
ГУР и ССО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ВСУ раскрыли подробности тяжелых боев в районе Крынок в Херсонской области
Военный ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 4 атаки армии РФ в районе Крынок в Херсонской области
Генштаб ВСУ
Военные ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?