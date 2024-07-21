З якою метою ЗСУ тримали оборону у Кринках — відповідь нардепа Костенка
Категорія
Україна
Дата публікації

З якою метою ЗСУ тримали оборону у Кринках — відповідь нардепа Костенка

Військові ЗСУ
Джерело:  NV

За словами нардепа від партії “Голос”, секретаря парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, українські військові виконали всі бойові завдання під час оборони плацдарму у Кринках на лівобережжі Херсонської області. 

Головні тези:

  • Українські війська виконали всі бойові завдання у Кринках, сприяючи розширенню плацдарму на лівобережжі Херсонщини.
  • Оборона у Кринках стала стратегічно важливою, допомагаючи на інших напрямках утримувати резервні сили окупаційної армії РФ.
  • За висновками нардепа Костенка, оборонці у Кринках виконали завдання з розширення плацдарму та просування у напрямку окупованого Криму.
  • Спроможність утримувати позиції у Кринках втрачена через дії російської армії, що призвело до виходу українських військ.
  • Костенко підкреслює важливість плацдармів у стратегічному плані та їх вплив на загальну обороноздатність.

Яку ціль переслідувала оборона плацдарму у Кринках і з чим пов’язаний відступ

Ми говоримо зараз просто про Кринки, не про все лівобережжя. Якщо говорити про все лівобережжя, там є присутність наших військ. Щодо Кринок, то в мене наша остання інформація, що ми повністю вийшли з цього населеного пункту у зв’язку з тим, що там вже неможливо утримувати позиції. Росіяни практично знищили цей населений пункт і там немає де триматись, - пояснює Костенко.

ЗСУ виконали всі бойові завдання у Кринках
Військові ЗСУ

За його словами, українські оборонці у Кринках від самого початку отримали завдання з розширення плацдарму та просування у напрямку окупованого Росією Криму.

Які бойові завдання українські військові отримали у Кринках

Костенко підкреслив, що українські військові зайняли Кринки та вели бойові дії в районі сусіднього населеного пункту Козачі Лагері, де було створено цілу низку плацдармів, що відтягнули на себе велику кількість резервних сил окупаційної армії РФ і не дозволили цим силам просуватись територією Запорізької області.

Там, за деякими, скажімо так, донесеннями, стояла і зараз стоїть парашутно-десантна дивізія, яка була скута, в тому числі, і цими плацдармами, які, вони боялися, що будуть розвиватися далі. Якби не було цих Кринок і якби не було наших плацдармів, то вони б більш спокійно маневрували своїми силами і засобами на інші напрямки. І щонайменше могли б прорвати або завдати більших втрат на інших напрямках, - пояснює нардеп.

Так, за словами Костенка, "цей плацдарм відіграв свою роль ... саме зі стратегічної точки зору і з точки зору допомоги на інших напрямках".

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