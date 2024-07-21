За словами нардепа від партії “Голос”, секретаря парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, українські військові виконали всі бойові завдання під час оборони плацдарму у Кринках на лівобережжі Херсонської області.
Головні тези:
- Українські війська виконали всі бойові завдання у Кринках, сприяючи розширенню плацдарму на лівобережжі Херсонщини.
- Оборона у Кринках стала стратегічно важливою, допомагаючи на інших напрямках утримувати резервні сили окупаційної армії РФ.
- За висновками нардепа Костенка, оборонці у Кринках виконали завдання з розширення плацдарму та просування у напрямку окупованого Криму.
- Спроможність утримувати позиції у Кринках втрачена через дії російської армії, що призвело до виходу українських військ.
- Костенко підкреслює важливість плацдармів у стратегічному плані та їх вплив на загальну обороноздатність.
Яку ціль переслідувала оборона плацдарму у Кринках і з чим пов’язаний відступ
За його словами, українські оборонці у Кринках від самого початку отримали завдання з розширення плацдарму та просування у напрямку окупованого Росією Криму.
Які бойові завдання українські військові отримали у Кринках
Костенко підкреслив, що українські військові зайняли Кринки та вели бойові дії в районі сусіднього населеного пункту Козачі Лагері, де було створено цілу низку плацдармів, що відтягнули на себе велику кількість резервних сил окупаційної армії РФ і не дозволили цим силам просуватись територією Запорізької області.
Так, за словами Костенка, "цей плацдарм відіграв свою роль ... саме зі стратегічної точки зору і з точки зору допомоги на інших напрямках".
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