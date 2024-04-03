Саммит G20. США назвали одно условие для приглашения Путина

Шеф американской дипломатии Энтони Блинкен отреагировал на идею приглашения нелегитимного президента РФ Владимира Путина на саммит G20, который состоится в Бразилии.

США допускают возможность приглашения Путина на саммит "Группы двадцати"

Как заявил глава Госдепа США, приглашение российского диктатора на саммит возможно, если страны-члены G20 достигнут консенсуса в этом вопросе.

Если будет консенсус между всеми членами, и если это будет полезно, то да, — объяснил Энтони Блинкен. Поделиться

Он также добавил, что по состоянию на сегодняшний день "сложно представить, как это может быть полезно и как может быть достигнут консенсус между всеми членами".

Идея никогда не заключалась в том, чтобы устранить Россию или Путина. Именно действия, политика России и Путина влекут за собой то, что происходит в отношениях России с "двадцаткой" или "семеркой", со всем миром. Поэтому если политика изменится, мы ничего не исключаем. Проблема в том, что пока у нас нет доказательств того, что политика меняется. Энтони Блинкен Глава Госэпа США

Следует обратить внимание на то, что слова американского дипломата перекликаются с недавними заявлениями главы Франции Эммануэля Макрона.

Журналисты узнали о плане Бразилии касательно Путина

Как удалось узнать изданию Folha de S.Paulo, прямо сейчас власти Бразилии делают все возможное, чтобы организовать приезд в страну российского диктатора Владимира Путина, разыскиваемого Международным уголовным судом (МКС).

Что важно понимать, главное препятствие для такого визита — ордер на арест главы Кремля, ведь Бразилия признает юрисдикцию МКС и поэтому формально обязана арестовать российского диктатора.

Однако это не останавливает власти страны, которые уже начали переговоры с ООН о том, чтобы всех государственных лидеров официально наделили иммунитетом от судебного преследования во время их визитов за границу.