Саміт G20. США назвали одну умову для запрошення Путіна

Шеф американської дипломатії Ентоні Блінкен відреагував на ідею запрошення нелегітимного президента РФ Володимира Путіна на саміт G20, який відбудеться у Бразилії.

США допускають можливість запрошення Путіна на саміт “Групи двадцяти”

Як заявив глава Держдепу США, запрошення російського диктатора на саміт можливе, якщо країни-члени G20 досягнуть консенсусу у цьому питанні.

Якщо буде консенсус між усіма членами і якщо це буде корисно, то так, — пояснив Ентоні Блінкен. Поширити

Він також додав, що станом на сьогодні "складно уявити, як це може бути корисно і як може бути досягнутий консенсус між усіма членами".

Ідея ніколи не полягала в тому, щоб усунути Росію або пана Путіна. Саме дії, політика Росії і пана Путіна спричиняють те, що відбувається у відносинах Росії з "двадцяткою" чи "сімкою", з усім світом. Тому, якщо політика зміниться, ми нічого не виключаємо. Проблема в тому, що наразі у нас немає жодних доказів того, що політика змінюється. Ентоні Блінкен Глава Держепу США

Варто звернути увагу на те, що слова американського дипломата перегукується з нещодавніми заявами очільника Франції Еммануеля Макрона.

Журналісти дізналися про план Бразилії щодо Путіна

Як вдалося дізнатися виданню Folha de S.Paulo, просто зараз влада Бразилії робить усе можливе, щоб організувати приїзд у країну російського диктатора Володимира Путіна, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд (МКС).

Що важливо розуміти, головною перешкодою для такого візиту є ордер на арешт очільника Кремля, адже Бразилія визнає юрисдикцію МКС і тому формально зобов'язана заарештувати російського диктатора.

Однак це не зупиняє владу країни, яка уже розпочала перемовини з ООН про те, щоб усіх державних лідерів офіційно наділили імунітетом від судового переслідування під час їхніх візитів за кордон.