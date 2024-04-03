Саміт G20. США назвали одну умову для запрошення Путіна

Шеф американської дипломатії Ентоні Блінкен відреагував на ідею запрошення нелегітимного президента РФ Володимира Путіна на саміт G20, який відбудеться у Бразилії.
США допускають можливість запрошення Путіна на саміт “Групи двадцяти”
Як заявив глава Держдепу США, запрошення російського диктатора на саміт можливе, якщо країни-члени G20 досягнуть консенсусу у цьому питанні.
Він також додав, що станом на сьогодні "складно уявити, як це може бути корисно і як може бути досягнутий консенсус між усіма членами".
Варто звернути увагу на те, що слова американського дипломата перегукується з нещодавніми заявами очільника Франції Еммануеля Макрона.
Журналісти дізналися про план Бразилії щодо Путіна
Як вдалося дізнатися виданню Folha de S.Paulo, просто зараз влада Бразилії робить усе можливе, щоб організувати приїзд у країну російського диктатора Володимира Путіна, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд (МКС).
Що важливо розуміти, головною перешкодою для такого візиту є ордер на арешт очільника Кремля, адже Бразилія визнає юрисдикцію МКС і тому формально зобов'язана заарештувати російського диктатора.
Однак це не зупиняє владу країни, яка уже розпочала перемовини з ООН про те, щоб усіх державних лідерів офіційно наділили імунітетом від судового переслідування під час їхніх візитів за кордон.
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