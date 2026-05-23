Санду призвала мир усилить экономическое давление на Россию

Для прекращения войны в Украине международные партнеры должны усилить экономическое давление на Россию. Кремль пока не демонстрирует готовность к реальным мирным переговорам.

Санду обратилась к миру по поводу войны РФ против Украины

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду во время выступления на форуме GLOBSEC в Праге.

Глава молдавского государства подчеркнула, что нынешняя российская власть не заинтересована в прекращении боевых действий. Поэтому, по ее словам, мировое сообщество должно действовать более решительно.

Необходимо усилить экономическое давление на Россию. Я не думаю, что Кремль сейчас заинтересован в прекращении войны и не думаю, что Кремль и российский диктатор Путин заинтересованы в серьезных мирных переговорах. Майя Санду Президент Молдовы

Она добавила, что продолжение всесторонней поддержки Украины является единственным способом вернуть стабильность и мир в европейский регион.

Отдельное внимание президент Молдавии уделила методам гибридной агрессии, которые Россия применяет против других стран Европы. Она призвала союзников быть готовыми противодействовать этим вызовам.

Среди главных инструментов российского влияния Санду назвала кибератаки и цифровые диверсии, информационные манипуляции и масштабную дезинформацию, незаконное финансирование политических партий и избирательных кампаний по дестабилизации.