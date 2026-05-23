Санду призвала мир усилить экономическое давление на Россию

Для прекращения войны в Украине международные партнеры должны усилить экономическое давление на Россию. Кремль пока не демонстрирует готовность к реальным мирным переговорам.
Главные тезисы
- Международные партнеры должны усилить экономическое давление на Россию для достижения мира в Украине.
- Россия применяет гибридные методы агрессии, такие как кибератаки и дезинформация, требующие противодействия со стороны союзников.
Санду обратилась к миру по поводу войны РФ против Украины
Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду во время выступления на форуме GLOBSEC в Праге.
Глава молдавского государства подчеркнула, что нынешняя российская власть не заинтересована в прекращении боевых действий. Поэтому, по ее словам, мировое сообщество должно действовать более решительно.
Она добавила, что продолжение всесторонней поддержки Украины является единственным способом вернуть стабильность и мир в европейский регион.
Среди главных инструментов российского влияния Санду назвала кибератаки и цифровые диверсии, информационные манипуляции и масштабную дезинформацию, незаконное финансирование политических партий и избирательных кампаний по дестабилизации.
Россия использует широкий набор инструментов, и мы должны относиться к этому серьезно и готовиться.
