Санду закликала світ посилити економічний тиск на Росію

Для припинення війни в Україні міжнародні партнери мають посилити економічний тиск на Росію. Кремль наразі не демонструє готовності до реальних мирних переговорів.
Головні тези:
- Міжнародні партнери повинні посилити економічний тиск на Росію для припинення війни в Україні - заклик Майї Санду.
- Росія використовує гібридні методи агресії, включаючи кібератаки та дезінформацію, що потребує готовності союзників для протидії.
Санду звернулася до світу щодо війни РФ проти України
Про це заявила президентка Молдови Майя Санду під час виступу на форумі GLOBSEC у Празі.
Глава молдовської держави наголосила, що нинішня російська влада не зацікавлена у припиненні бойових дій. Тому, за її словами, світова спільнота має діяти більш рішуче.
Вона додала, що продовження всебічної підтримки України є єдиним способом повернути стабільність і мир у європейський регіон.
Серед головних інструментів російського впливу Санду назвала кібератаки та цифрові диверсії, інформаційні маніпуляції й масштабну дезінформацію, незаконне фінансування політичних партій та виборчих кампаній для дестабілізації.
Росія використовує широкий набір інструментів, і ми маємо ставитися до цього серйозно і готуватися.
