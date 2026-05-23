Санду закликала світ посилити економічний тиск на Росію

Для припинення війни в Україні міжнародні партнери мають посилити економічний тиск на Росію. Кремль наразі не демонструє готовності до реальних мирних переговорів.

Санду звернулася до світу щодо війни РФ проти України

Про це заявила президентка Молдови Майя Санду під час виступу на форумі GLOBSEC у Празі.

Глава молдовської держави наголосила, що нинішня російська влада не зацікавлена у припиненні бойових дій. Тому, за її словами, світова спільнота має діяти більш рішуче.

Потрібно посилити економічний тиск на Росію. Я не думаю, що Кремль зараз зацікавлений у припиненні війни, і не думаю, що Кремль та російський диктатор Путін зацікавлені у серйозних мирних переговорах. Майя Санду Президентка Молдови

Вона додала, що продовження всебічної підтримки України є єдиним способом повернути стабільність і мир у європейський регіон.

Окрему увагу президентка Молдови приділила методам гібридної агресії, які Росія застосовує проти інших країн Європи. Вона закликала союзників бути готовими протидіяти цим викликам.

Серед головних інструментів російського впливу Санду назвала кібератаки та цифрові диверсії, інформаційні маніпуляції й масштабну дезінформацію, незаконне фінансування політичних партій та виборчих кампаній для дестабілізації.