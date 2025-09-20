Сатурн достигает противостояния — уже известна дата

Вскоре Сатурн наконец-то достигнет противостояния — наша планета окажется прямо между Сатурном и Солнцем. Это произойдет уже 21 сентября, так что люди смогут насладиться этим ярким явлением.

Когда и как разглядеть все величие Сатурна

21 сентября Солнце, Земля и Сатурн наконец-то выстроятся в прямую линию.

В этот момент газовый гигант будет максимально большим и ярким, ведь Сатурн будет находиться ближе всего к нашей планете.

Более того, он будет полностью освещен солнечными лучами из-за своего положения относительно светила.

Астрономы обращают внимание на то, что таким необычным зрелищем можно насладиться только раз в 378 дней.

Интересно, что когда Сатурн достигнет противостояния, условия для наблюдения будут идеальными. 21 сентября Луна будет в новой фазе, поэтому лунный свет не будет угрожать омрачать объекты на ночном небе. Поделиться

Учитывая тот факт, что газовый гигант будет находиться прямо напротив Солнца, планета будет видна всю ночь.

Чтобы разглядеть Сатурн во всей его красоте, это нужно делать вдали от источников искусственного света.

Также важно дать глазам 15-30 минут, чтобы привыкнуть к темноте, прежде чем начать наблюдение.