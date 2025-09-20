Сатурн досягає протистояння — уже відома дата

Незабаром Сатурн нарешті досягне протистояння — наша планета опиниться прямо між Сатурном і Сонцем. Це станеться уже 21 вересня, тож люди зможуть насолодитися цим яскравим явищем.
Головні тези:
- Сатурн з'явиться в нижній частині сузір'я Риб.
- Коли він досягне протистояння, то кільця матимуть набагато яскравіший вигляд, ніж зазвичай.
Коли та як розгледіти усю велич Сатурна
21 вересня Сонце, Земля і Сатурн нарешті вишикуються в пряму лінію.
У цей момент газовий гігант буде максимально великим і яскравим, адже Сатурн знаходитиметься найближче до нашої планети.
Ба більше, він буде повністю освітлений сонячними променями через своє положення щодо світила.
Астрономи звертають увагу на те, що таким незвичним видовищем можна насолодитися лише раз на 378 днів.
Враховуючи той факт, що газовий гігант буде знаходитися прямо навпроти Сонця, планету буде видно протягом усієї ночі.
Щоб розгледіти Сатурн у всій його красі, це потрібно робити далеко від джерел штучного світла.
Також важливо дати очам 15-30 хвилин, щоб звикнути до темряви, перш ніж почати спостереження.
Ліпший спосіб спостерігати за Сатурном — через бінокль або домашній телескоп. Це дасть можливість побачити приголомшливі кільця Сатурна, які зазнають різкого посилення яскравості, відомого як ефект Зеелігера.
