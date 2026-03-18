СБС обезвредили почти 900 оккупантов РФ за полтора суток

Российские оккупанты 17-18 марта пытались провести штурмы под прикрытием тумана на острейших направлениях в Донецкой и Запорожской областях. Для врага подобные действия закончились огромными потерями.
Главные тезисы
- Украинские защитники совершили успешный контратак при попытках штурма российских оккупантов.
- Более 900 российских военных были обезврежены за полтора дня, среди них ликвидированы и ранены сотни вражеских солдат.
СБС обезвредили почти 900 оккупантов в трех направлениях фронта
Об этом сообщает командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.
Он отметил, что резкое изменение погоды 17-18 марта и запланированный старт весенне-летней кампании подтолкнули оккупантов к возобновлению штурмов на Добропольском, Покровском и Гуляйпольском направлениях.
Российские штурмовые группы в ночь с 16 на 17 марта начали наступление в условиях тумана, но их "встретили" украинские дроны. В результате еще до полуночи было обезврежено около 100 русских военных.
По словам Мадяра, туман не исчез и в ночь на 18 марта, поэтому россияне продолжили штурмы. Потери врага снова измерялись сотнями — 141 убитый и 136 раненых.
Больше по теме
