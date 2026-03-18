СБС обезвредили почти 900 оккупантов РФ за полтора суток
Российские оккупанты 17-18 марта пытались провести штурмы под прикрытием тумана на острейших направлениях в Донецкой и Запорожской областях. Для врага подобные действия закончились огромными потерями.

Главные тезисы

  • Украинские защитники совершили успешный контратак при попытках штурма российских оккупантов.
  • Более 900 российских военных были обезврежены за полтора дня, среди них ликвидированы и ранены сотни вражеских солдат.

СБС обезвредили почти 900 оккупантов в трех направлениях фронта

Об этом сообщает командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Он отметил, что резкое изменение погоды 17-18 марта и запланированный старт весенне-летней кампании подтолкнули оккупантов к возобновлению штурмов на Добропольском, Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Российские штурмовые группы в ночь с 16 на 17 марта начали наступление в условиях тумана, но их "встретили" украинские дроны. В результате еще до полуночи было обезврежено около 100 русских военных.

На рассвете враг бросил пехоту на штурм с мотоциклами и бронетехникой примерно на десяти участках фронта. В итоге 292 вражеских солдата были ликвидированы, еще 221 — ранены.

По словам Мадяра, туман не исчез и в ночь на 18 марта, поэтому россияне продолжили штурмы. Потери врага снова измерялись сотнями — 141 убитый и 136 раненых.

900 за полтора суток — это новая отметка... Защитники на земле были непревзойденны — ни одного участка за полтора суток на вышеупомянутом отрезке противник не продавил.

Роберт "Бровди" Мадяр

