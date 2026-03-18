СБС знешкодили майже 900 окупантів РФ за півтори доби
Російські окупанти 17-18 березня намагалися провести штурми під прикриттям туману на найгостріших напрямках у Донецькій та Запорізькій областях. Для ворога такі дії закінчилися величезними втратами.

Головні тези:

  • Українські захисники здійснили успішний контратак під час спроб штурму російських окупантів на напрямках у Донецькій та Запорізькій областях.
  • За півтори доби було знешкоджено понад 900 російських військових, серед яких були ліквідовані та поранені сотні ворожих солдатів.

Про це повідомляє командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Він зазначив, що різка зміна погоди 17-18 березня і запланований старт весняно-літньої кампанії підштовхнули окупантів до відновлення штурмів на Добропільському, Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Російські штурмові групи в ніч з 16 на 17 березня почали наступ в умовах туману, але їх "зустріли" українські дрони. У результаті ще до опівночі було знешкоджено близько 100 російських військових.

На світанку ворог кинув на штурм піхоту з мотоциклами та бронетехнікою приблизно на десяти ділянках фронту. У підсумку 292 ворожих солдатів було ліквідовано, ще 221 — поранено.

За словами "Мадяра", туман не зник і в ніч на 18 березня, тому росіяни продовжили штурми. Втрати ворога знову вимірювалися сотнями — 141 убитий і 136 поранених.

900 за півтори доби — це дещо нова позначка... Захисники на землі були неперевершені — жодної ділянки за півтори доби на вищезгаданому відрізку противник не продавив.

Роберт “Бровді” Мадяр

Командувач СБС

