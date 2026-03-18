СБС знешкодили майже 900 окупантів РФ за півтори доби

Російські окупанти 17-18 березня намагалися провести штурми під прикриттям туману на найгостріших напрямках у Донецькій та Запорізькій областях. Для ворога такі дії закінчилися величезними втратами.

СБС знешкодили майже 900 окупантів на трьох напрямках фронту

Про це повідомляє командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Він зазначив, що різка зміна погоди 17-18 березня і запланований старт весняно-літньої кампанії підштовхнули окупантів до відновлення штурмів на Добропільському, Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Російські штурмові групи в ніч з 16 на 17 березня почали наступ в умовах туману, але їх "зустріли" українські дрони. У результаті ще до опівночі було знешкоджено близько 100 російських військових.

На світанку ворог кинув на штурм піхоту з мотоциклами та бронетехнікою приблизно на десяти ділянках фронту. У підсумку 292 ворожих солдатів було ліквідовано, ще 221 — поранено.

За словами "Мадяра", туман не зник і в ніч на 18 березня, тому росіяни продовжили штурми. Втрати ворога знову вимірювалися сотнями — 141 убитий і 136 поранених.