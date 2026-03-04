СБС уразили російський ЗРК "Тор-М2" на Донеччині — відео

На Донеччині бійці 414-ї бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра» виявили та уразили зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» росіян.
Головні тези:
- Українські бійці виявили та уразили російський зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" на Донеччині.
- Знищення систем протиповітряної оборони є ключовим напрямком бойової роботи, що обмежує здатність противника контролювати повітряний простір.
Нова “бавовна” від СБС: що відомо
У Донецькій області бійці 414-ї бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра» виявили та уразили зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» противника.
Як зазначається, «Тор-М2» здатний одночасно супроводжувати десятки цілей, виявляючи їх на значній відстані, та уражати широкий спектр повітряних об’єктів.
Російські війська активно використовують ці комплекси для протидії українським БпЛА, перехоплення ракет, а також для прикриття позицій підрозділів і важливих тилових об’єктів.
Військові додали, що саме тому знищення систем ППО противника є одним із ключових напрямів бойової роботи.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-