На Донеччині бійці 414-ї бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра» виявили та уразили зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» росіян.

Нова “бавовна” від СБС: що відомо

У Донецькій області бійці 414-ї бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра» виявили та уразили зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» противника.

Як зазначається, «Тор-М2» здатний одночасно супроводжувати десятки цілей, виявляючи їх на значній відстані, та уражати широкий спектр повітряних об’єктів.

Російські війська активно використовують ці комплекси для протидії українським БпЛА, перехоплення ракет, а також для прикриття позицій підрозділів і важливих тилових об’єктів.

Військові додали, що саме тому знищення систем ППО противника є одним із ключових напрямів бойової роботи.