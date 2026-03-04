СБС уразили російський ЗРК "Тор-М2" на Донеччині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

СБС уразили російський ЗРК "Тор-М2" на Донеччині — відео

Сили безпілотних систем
ТОР
Read in English

На Донеччині бійці 414-ї бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра» виявили та уразили зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» росіян.

Головні тези:

  • Українські бійці виявили та уразили російський зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" на Донеччині.
  • Знищення систем протиповітряної оборони є ключовим напрямком бойової роботи, що обмежує здатність противника контролювати повітряний простір.

Нова “бавовна” від СБС: що відомо

У Донецькій області бійці 414-ї бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра» виявили та уразили зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» противника.

Як зазначається, «Тор-М2» здатний одночасно супроводжувати десятки цілей, виявляючи їх на значній відстані, та уражати широкий спектр повітряних об’єктів.

Російські війська активно використовують ці комплекси для протидії українським БпЛА, перехоплення ракет, а також для прикриття позицій підрозділів і важливих тилових об’єктів.

Військові додали, що саме тому знищення систем ППО противника є одним із ключових напрямів бойової роботи.

Послаблення ППО противника обмежує його здатність контролювати повітряний простір, водночас відкриваючи додаткові можливості для застосування ударних засобів Сил оборони України.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
СБС оприлюднили відео ураження нафтобази "Гвардійська" у Криму
Сили безпілотних систем
бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
СБС знищили російський ЗРК "Панцир-С1" під Маріуполем — відео
Сили безпілотних систем
ЗРК
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
СБС "вполювали" РЛС армії РФ на Донеччині — відео
Сили безпілотних систем
РЛС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?